Yvelines : le domaine de Grignon ne sera finalement pas cédé à un promoteur

Le domaine de Grignon, dans les Yvelines (78), ne sera finalement pas cédé au promoteur Altarea Cogedim. La préfecture de région a en effet d'annoncer ce lundi 15 novembre le lancement d'«une nouvelle procédure de cession».

«Une nouvelle procédure de cession» du domaine «sera lancée au second semestre 2022», a ainsi communiqué la préfecture de Paris et d'Ile-de-France, qui souligne que cette décision «ne remet pas en cause le calendrier prévu pour l'installation d'AgroParisTech sur le site de Saclay», dans l'Essonne (91).

les ingénieurs déménagent, le site à vendre

Considéré comme le berceau de l'agronomie française depuis deux siècles, le domaine de Grignon accueille en effet l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech et quelques chercheurs. Mais l'école doit déménager pour rejoindre le grand pôle scientifique Paris-Saclay en 2022.

Pour lui succéder sur le site, l'Etat avait dans un premier temps retenu le projet d'Altarea Cogedim, qui était en concurrence notamment avec le projet alternatif «Grignon 2026», porté par une association d'anciens élèves de l'école soutenu par la communauté de communes Cœur d'Yvelines.

Dans son projet, Alterea prévoyait de rénover le château pour y accueillir des séminaires et des événements. En outre, des logements devaient également y être construits. Et la gestion des 133 hectares de bois devait être confiée au conseil départemental des Yvelines, qui en serait ainsi devenu propriétaire.

Un choix contesté par les élus et les étudiants

Mais le choix de l'Etat était fortement contesté. En septembre dernier, plusieurs centaines d'élus, étudiants et défenseurs de l'environnement avaient même manifesté devant le domaine pour dénoncer sa vente par l'Etat.

Plus récemment encore, une autre manifestation s'était tenue contre la vente du domaine, près du ministère de l'Agriculture. «Notre blé vaut plus que le vôtre», «l'agriculture, ça s'apprend dans la nature» ou encore «Altarea laisse béton», proclamaient des pancartes alors brandies par des étudiants.

Arrêt de la privatisation du domaine de #Grignon !





Victoire pour les défenseurs des biens communs pic.twitter.com/lOD9JAYjvB — Paul Vannier (@PaulVannierFI) November 15, 2021

Saluant la décision de la préfecture, le groupe des élus Insoumis au conseil régional d'Ile-de-France a évoqué «une victoire» dans un communiqué diffusé ce lundi. «La préservation de ce site de formation, de terres agricoles et de leur biodiversité doit à présent être garantie sur le long terme», ont-ils exigé, plaidant en faveur du projet alternatif «Grignon 2026».

De fait, ce n'est pas la première fois que ce prestigieux site est au cœur d'un projet controversé. En 2016, il devait être vendu au célèbre club de football du Paris Saint-Germain (PSG).

Le site comprend un château du XVIIe siècle inscrit au titre des monuments historiques. Le domaine comprend aussi 130 hectares de terres agricoles, dont une ferme expérimentale, et plus de 133 hectares de bois.