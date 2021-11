Les gilets jaunes sont-ils de retour ?

Après avoir fêté les 3 ans du mouvement ce mercredi, les gilets jaunes ont appelé à une grande mobilisation nationale samedi 20 novembre. A cinq mois des élections présidentielles et en pleine contestation sur le prix de l’énergie, le mouvement pourrait renaître.

Le 17 novembre 2018 a marqué le début de la contestation des gilets jaunes dans l'Hexagone. Ce jour-là, 280.000 Français s’étaient réunis à travers toute la France selon les chiffres du ministère de l’Intérieur afin de protester contre la hausse des prix de l’essence.

Le mouvement a perduré tous les samedis dans le pays, avant de s’essouffler lors de l’été 2019. Pourtant, il pourrait revenir au premier plan à quelques mois des élections présidentielles en avril prochain, notamment avec le prix record atteint par le pétrole en France ces dernières semaines.

Une inflation grandissante

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS publié jeudi, la principale préoccupation des Français pour la prochaine campagne présidentielle sera le pouvoir d’achat (52% des sondés).

Un domaine fortement affecté par une inflation grandissante puisque les prix à la consommation ont explosé en un an dans l’Hexagone avec un bond global de 1,9%, selon les statistiques fournies par l’Insee en septembre dernier.

Les tarifs du gaz ont notamment grimpé de 31% en un an, poussant de plus en plus de Français dans la précarité énergétique. Dans ce contexte économique difficile, une résurgence généralisée de la contestation pourrait mener à un retour prochain des Gilets Jaunes.

«Des résultats en 3-4 mois»

S’il n’a pas réussi à s’inscrire dans la durée en raison de l’absence de leader représentatif, le mouvement a néanmoins permis d’obtenir des avancées politiques significatives, dont le gel de l’augmentation annuelle de la taxe carbone.

«Il faut se rappeler que, par rapport à des luttes syndicales professionnelles, ils ont obtenu des résultats en 3-4 mois», rappelait ce jeudi sur CNEWS le politologue Jean-Christophe Gallien.

Une force démocratique qui pourrait, si elle venait à connaître un regain ce samedi, rebattre les cartes de la campagne électorale.