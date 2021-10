Les prix des principaux carburants ont encore augmenté de 2 centimes

Les prix des carburants continuent de flamber. La semaine dernière, ils ont encore augmenté d'en moyenne deux centimes, selon le ministère de la Transition écologique.

Le litre de gazole coûte désormais environ 1,5583€ contre 1,5354€ la semaine précédente. Le prix du SP 95-E10, lui, n'a jamais été aussi élevé, atteignant 1,6287€ pour un litre.

Enfin, en ce qui concerne le SP 95, le prix du litre s'établit à 1,6567€, soit son plus haut niveau depuis dix ans. Il n'atteint quand même pas le record de 2012 fixé à 1,6664€ le litre.

Ces augmentations s'expliquent par la hausse du prix du baril de pétrole. Celui-ci est devenu beaucoup plus cher depuis la fin des confinements et la reprise économique mondiale. D'après Les Echos, ce sont les ménages les moins aisés qui en souffrent le plus : le carburant constitue 10% de leur budget mensuel contre 3% pour les 10% de foyers les plus riches, selon une étude de la Chaire économie du climat de l'université Paris Dauphine.

Bientôt un chèque carburant ?

Pour les aider, le gouvernement réfléchit à un dispositif «à court terme», a assuré Emmanuel Macron. Le «chèque carburant» a la préférence de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, et de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Mais «il reste du travail» pour le mettre au point, a prévenu Bruno Le Maire. Le montant du chèque ainsi que ses modalités d'utilisation sont loin d'être déterminés.

«On essaie encore de trouver le moyen de toucher les bonnes personnes», a détaillé Barbara Pompili. «On n'a pas aujourd'hui, comme pour le chèque énergie, une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin.»

Dans les Hauts-de-France, région présidée par le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand, le chèque carburant existe depuis 2016. Il est à destination des foyers aux revenus modestes utilisant beaucoup leur voiture pour travailler.