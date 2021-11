Paris : les élus votent l'abandon du projet de la tour Triangle, «sans aucune portée juridique»

Réunis au Conseil de Paris ce jeudi 18 novembre, les élus de la capitale ont voté 3 vœux en faveur du report ou de l'abandon du projet de construction de la tour Triangle (15e). Une prise de position qui n'a «aucune portée juridique», selon la municipalité.

Un vœu du groupe écologiste a en effet été adopté avec 90 voix sur 163 conseillers, dont celles de l'opposition de droite et du centre.

Les deux vœux des groupes LR et MoDem demandant que la Ville sursoie au projet dans l'attente du futur plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique, à l'horizon 2024, ont été adoptés sans majorité absolue.

Ce jeudi, le groupe écologiste de Paris a salué une «victoire», se félicitant de l'adoption de son vœu «demandant l'abandon du projet de construction de la tour Triangle». Un projet de 180 mètres de hauteur et de 92.000 mètres carrés que ces élus écologistes jugent depuis des années «démesuré et énergivore».

Les écologistes vent debout contre la tour

«Nous avons été le seul groupe politique à avoir défendu avec constance, depuis le début du projet, notre opposition à la tour Triangle», a déclaré la présidente du groupe, Fatoumata Koné, qui a également rappelé que le vote du projet en 2015 avait été permis par une «alliance PS-LR» des élus du Conseil de Paris.

«Ce vote rebat les cartes», assure par ailleurs Emile Meunier. Et de brandir la pétition Change.org «Non à la tour Triangle» signée par plus de 13.500 personnes. Pour cet élu écologiste, président de la commission urbanisme du Conseil de Paris, l'équipe d'Anne Hidalgo doit désormais «déposer une délibération au prochain conseil pour annuler cette aberration écologique».

Pas question, répond l'exécutif, qui rétorque que «ces vœux n'ont aucune portée juridique», alors que le projet – «validé en Conseil de Paris en 2015» – est déjà lancé. Pire, selon le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, le sujet a déjà «été débattu à de très nombreuses reprises».

Et la ville n'a, d'après ses dires, plus «de moyen juridique» pour «s'opposer à ce projet». Le 1er novembre dernier, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) avait d'ailleurs annoncé que le chantier de construction de la tour Triangle pourrait démarrer «d'ici à la fin de l'année».

Et si les élus écologistes sont au courant de l'avancée du projet, et proposaient ici un vœu purement «symbolique» et ce, pour «montrer qu'une majorité d'élus du Conseil de Paris sont contre le projet», avance Fatoumata Koné, il n'en demeure pas moins qu'ils demandent «qu'une concertation citoyenne soit organisée afin de proposer un nouveau projet d'urbanisme à taille humaine et une programmation davantage en lien avec les besoins du territoire parisien».

«Nous espérons que l'adoption de notre vœu enverra un message clair et ferme en direction d'Unibail et de ses partenaires comme Axa : les élus et habitants de Paris ne veulent pas de cette tour Triangle et de ce projet doit être abandonné», ont-il finalement fait savoir ce jeudi dans un communiqué.