Noël à Paris : les festivités de fin d'année sont lancées dans la capitale

Vitrines des grands magasins, marchés de Noël et illuminations... Ce week-end va marquer le début des festivitiés de fin d’année dans la capitale. Elles dureront jusqu'en janvier.

Ce samedi 20 novembre, le marché de Noël des Tuileries (1er) ouvrira au public. A cette occasion, de nombreuses animations seront prévues jusqu’à dimanche. Le même jour, les illuminations de l’arbre de Noël du Forum des Halles (1er) seront également lancées, en présence du chanteur Bilal Hassani.

Les illuminations lancées sur les Champs-Elysées

Le lendemain, dimanche, ce sera au tour de l’avenue des Champs-Elysées (8e) de revêtir ses habits de lumière, lors d’une cérémonie parrainée par la chanteuse Clara Luciani et lancée à 19h10 en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Créé par la société Blachère Illumination, ce spectacle visuel – le même que les années passées – s’embrasera de rouge tous les soirs jusqu’au 8 janvier entre 17h et 2h, et toute la nuit les 24 et 31 décembre.

Et comme chaque année, deux enfants de l'association Petits Princes réaliseront leur rêve en appuyant sur le bouton, qui actionnera les illuminations. En parallèle de «la plus belle avenue du monde», plus de 150 rues parisiennes seront ainsi illuminées, s’est d'ailleurs félicitée la municipalité.

Des vitrines d'ores et déjà à decouvrir

Cette semaine déjà, les vitrines des grands magasins – tels que le BHV, la Samaritaine ou encore les Galeries Lafayette – ont été officiellement lancées. Pour cette célèbre adresse du boulevard Haussmann (9e), c'est même un trio de choc, composé d'Omar Sy, de Leila Bekhti et de Louane, qui était aux manettes.

Merci aux @Galeries_Laf pour le renouvellement de l’opération “arrondi solidaire” au profit de notre association @CEKEDUBONHEUR Très touchés par votre engagement et votre générosité. pic.twitter.com/mE4Gi26LMj — Omar Sy (@OmarSy) November 18, 2021

Au total le long des Galeries Lafayette, onze tableaux «1,2,3 Noël !» ont été installés, mettant en scène l'aventure loufoque de jouets au cœur d'un village du père Noël cosmique illuminé par les aurores boréales.

Et pour garantir la sécurité de tous durant cette période, la préfecture de police a annoncé que les effectifs policiers seraient renforcés «en soirée», notamment sur les Champs-Elysées «afin de lutter contre les incivilités».

Les contrôles seront ainsi réalisés pour éviter les débordements, notamment liés aux comportements dangereux des jeunes au volant de trottinettes électriques.