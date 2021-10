Paris : les illuminations des Champs-Elysées seront lancées par Clara Luciani

Le comité Champs-Elysées vient d'annoncer que l’illumination de la plus belle avenue du monde aurait lieu cette année le 21 novembre sous le parrainage de la chanteuse Clara Luciani.

Cette année les installations seront placées sous le signe de la « Flamboyance ». Les quelque 400 platanes de l’avenue revêtiront leurs habits de lumières lors d’une cérémonie ouverte au public. Une heureuse nouvelle puisqu’en 2020, l’illumination avait eu lieu en huis clos compte tenu de la situation sanitaire. L’avenue des Champs-Elysées sera piétonne pour l’occasion.

Ainsi, après Louane en 2020 ou encore Karl Largerfeld en 2019, c’est au tour de la chanteuse Clara Luciani d’appuyer sur l’interrupteur qui illuminera à 19h15 la plus belle avenue du monde. Lors de la cérémonie, la marraine de l’évènement sera entourée de la maire de Paris, Anne Hidalgo mais également du président du comité Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamet.

Les Champs-Elysées retrouvent « le sens de la fête »

Le comité des Champs-Elysées explique avoir choisi Clara Luciani comme marraine car cette dernière représente avec sa chanson Respire un « hymne du déconfinement et de la liberté retrouvée » que souhaite prôner le comité avec des illuminations qui ont pour but de « redonner le sens de la fête » à Paris.

Les illuminations créées par Blachère Illumination, une entreprise française, seront en place jusqu’au 9 janvier 2021. Elles seront allumées tous les jours de 17 heures à 2 heures du matin et toute la nuit les soirs de Noël et de la Saint Sylvestre. Marc-Antoine Jamet rappelle que le spectacle est bien entendu gratuit et ouvert à tous.

La consommation énergétique des illuminations a été voulu responsable et représentera 23.400 Kwh sur l’ensemble de la période. Cela correspond à la consommation annuelle d’une famille de quatre personnes habitant un petit appartement.