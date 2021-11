Anne Hidalgo : un tour de France pour se relancer

Au point mort dans les sondages avec 4 à 7% des intentions de vote pour le premier tour des élections présidentielles en 2022, Anne Hidalgo va accélérer le rythme de sa campagne dès ce lundi 22 novembre en multipliant les déplacements à travers l’Hexagone.

Investie par le Parti Socialiste le samedi 23 octobre lors du meeting de Lille (Nord), la maire de Paris a lancé sa campagne électorale samedi au forum de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Elle partira dès aujourd'hui à la rencontre des associations, des salariés, des élus et des militants lors de meetings et de réunions publiques, tout en multipliant les visites d’entreprises et d’exploitations agricoles.

Elle se rendra sur le terrain ce lundi, avec un déplacement programmé à Mulhouse (Haut-Rhin), puis à Besançon (Doubs) demain et à Saint-Etienne (Loire) mercredi. La candidate du Parti socialiste ira ensuite à Chambéry (Savoie), à Avignon et à Carpentras (Vaucluse) pour conclure son tour de France cette semaine.

Un premier forum consacré au projet présidentiel

Ce samedi, Anne Hidalgo a lancé le premier forum consacré à son projet présidentiel intitulé «Justice sociale et transition écologique» à Montreuil. L’autre volet basé sur l’éducation devrait se tenir en décembre prochain.

Merci à @emmacosse, @CamilleEtienne_, @MartialFoucault, @MaryliseLeon et @adrienmadec de partager cette matinée avec nous, et pour vos analyses et propositions stimulantes. Nous avons en commun la conviction qu’il ne peut y avoir de transition écologique sans justice sociale. pic.twitter.com/D3mHdHN2me — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 20, 2021

Pour ce premier événement, la tête de liste du PS avait notamment convié Emmanuelle Cosse, la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Camille Etienne, une activiste pour le climat, et Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.

«La transformation de notre économie, de notre mode de vie, s'impose à cause de l'urgence climatique mais la question c'est "comment". Le principal enjeu est social. Il faut pouvoir accompagner les plus fragiles», a expliqué la candidate socialiste en ouverture du forum.

Les lignes directrices du programme dévoilées

Lors de son meeting d’investiture à Lille le mois dernier, Anne Hidalgo avait dévoilé les lignes directrices de son programme. Parmi les mesures proposées par la candidate de gauche, certaines ont suscité la polémique, comme l’ouverture du droit de vote dès 16 ans, le doublement du salaire des enseignants ou la suppression de Parcoursup.

D’autres propositions notables sur le thème de l’écologie, du pouvoir d’achat, de l’accès au logement et de l’égalité homme-femme ont été mises en avant. Sur ce dernier point, la maire de la capitale française a exprimé son intention de voter une loi «dès l’été 2022, avec comme objectif d'atteindre l'égalité salariale en cinq ans».

L’ensemble du programme proposé par la candidate du PS aux prochaines élections présidentielles sera présenté en janvier 2022.