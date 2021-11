Miss France 2022 : qui est Jade Lange, Miss Centre-Val de Loire ?

Jade Lange représentera la région Centre-Val de Loire lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Malesherbes dans le Loiret, la jeune femme succède à Cloé Delavalle, Miss Centre-Val de Loire, lors de l'édition de 2021.

Actuellement étudiante en première année de licence des sciences du langage à l'université d'Orléans, cette jolie brune de 18 ans souhaite devenir professeure des écoles.

Participer à l'élection de Miss France est pour cette jeune femme un rêve qui se réalise. «Le monde des Miss me fait rêver depuis mon plus jeune âge», explique-t-elle à LCI.

Lors de la grande soirée de compétition, le 11 décembre prochain, Miss Bourgogne mettra en avant l'une des grandes causes qu'elle aimerait défendre. Il s'agit de la lutte contre le harcèlement scolaire. «Cette lutte est pour moi un défi majeur, car le harcèlement est la négation même de notre idéal d’école».

La dernière Miss représentant la région Centre-Val de Loire à avoir gagné le célèbre concours de beauté est Flora Coquerel, en 2014, sous la bannière Miss Orléanais.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.