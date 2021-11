Miss France 2022 : Qui est Valeria Pavelin, Miss Côte d'Azur ?

Valeria Pavelin représentera la Côte d'Azur lors du concours Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

La jolie blonde a été élue Miss Côte d'Azur en octobre. Elle succède ainsi à Lara Gautier, deuxième dauphine de Miss France 2021.

Âgée de 24 ans, Valeria Pavelin est née d'une mère Bosniaque et d'un père Croate à Zagreb, en Croatie. Elle a déménagé en France alors qu'elle était encore «un tout petit bébé», explique-t-elle à La Provence. Elle est aujourd'hui étudiante en chirurgie dentaire.

Du haut de son mètre 85, Valeria a toujours souhaité participer à Miss France. C'est un rêve de famille : sa soeur Maria a elle-même été élue Miss Côte d'Azur en 2016. A l'époque, elle avait dû abandonner la compétition Miss France pour privilégier ses études de médecine.

Mais pas question pour Valeria de renoncer à l'écharpe. Si elle est choisie, la jeune femme profitera de son règne pour défendre toutes les causes qui lui tiennent à coeur, comme la maltraitance animale. Elle aimerait également «sensibiliser la population au domaine de la santé». «Je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on ne discute pas encore assez de certains sujets tels que le don du sang, le don d'organes, la fin de vie en Ehpad...», détaille la future dentiste à La Provence.

Cette «fille de la mer» qui «surfe et nage énormément» espère incarner les valeurs de la Côte d'Azur. «J'ai envie de ramener la mentalité d'ici partout où je vais», indique Valeria Pavelin. «On est simples, spontanés, authentiques... C'est ça que j'adore.»

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.