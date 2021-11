Briançon : la voiture du maire incendiée devant chez lui

La voiture du maire LR de Briançon, Arnaud Murgia, a été incendiée dans la nuit du mardi au mercredi 24 novembre devant son domicile. Une enquête a été ouverte pour «incendie volontaire».

«Cette nuit mon véhicule personnel stationné à domicile a été incendié et totalement brûlé», a déploré Arnaud Murgia sur son compte Twitter.

Cette nuit, mon véhicule personnel, stationné à domicile, a été incendié et totalement brûlé. Grâce à l’intervention des pompiers que je remercie, le feu ne s’est pas propagé à l’immeuble dans lequel mes voisins, leurs familles, leurs enfants et moi même dormions (1/4) — Arnaud Murgia (@ArnaudMurgia) November 24, 2021

Des faits condamnés par le Premier ministre lui-même. «Ces actes inqualifiables ne peuvent rester et ne resteront pas impunis. Plein soutien à Arnaud Murgia et à ses proches : je lui fais part de la solidarité du Gouvernement et de notre totale détermination à faire toute la lumière sur ces violences», a réagit Jean Castex sur Twitter.

Le procureur de Gap Florent Crouhy a indiqué «qu'aucun suspect» n'avait été identifié pour l'instant. Ce dernier a ouvert une enquête en flagrance pour «destruction volontaire par incendie et moyens dangereux». La direction zonale de la police judiciaire de Marseille a été saisie «compte tenu de la gravité des faits».

Cet acte intervient trois jours après des actes similaires dans les services techniques de la mairie. En effet, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 novembre, trois véhicules techniques de la ville ont été incendiés. Un acte que l'élu local avait condamné.