Covid-19 : ce que pourrait annoncer Olivier Véran aujourd’hui

Retour des contaminations, indicateurs sanitaires dégradés et crainte de les voir se transformer en une nouvelle vague de Covid-19. Après le Conseil de défense sanitaire de ce mercredi, le gouvernement s’apprête à annoncer aujourd'hui à 12h30 une série de mesures pour tenter de contenir la situation.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé la forte reprise de l’épidémie. Le nombre ce cas quotidiens augmente de 80% chaque semaine et s’établit en moyenne à 20.000 par jour, a-t-il indiqué. Le taux d’incidence au niveau national est actuellement de 191 pour 100.000 et devrait bientôt dépasser le seuil d’alerte, à 200.

Trois axes majeurs ont été évoqués, afin de lutter contre ce retour épidémique : la vaccination, les gestes barrières (notamment le port du masque en intérieur comme en extérieur) et le renforcement du pass sanitaire.

L’exécutif s’entretiendra aujourd’hui et demain avec les élus nationaux et locaux, avant de dévoiler ses mesures demain à la mi-journée, via le ministre de la Santé Olivier Véran.

Une troisième dose largement élargie ?

Sur toutes les lèvres, la question de l’élargissement de la troisième dose de vaccin sera logiquement abordée ce jeudi par Olivier Véran. Déjà demandée aux plus de 65 ans et aux personnes vaccinées avec Janssen, le gouvernement pourrait décider de l’élargir.

Le Conseil scientifique plaide dans ce sens, pour que le rappel devienne également obligatoire pour les 50-64 ans (les doses leur seront accessibles à partir du 1er décembre). La Haute autorité de santé milite, elle, pour que la troisième dose concerne les plus de 40 ans. L'exécutif devra donc trancher rapidement.

Le gouvernement pourrait même aller plus loin, en déclarant éligible l’ensemble de la population. Il pourrait aussi rendre possible l'injection de rappel cinq mois après la deuxième dose, au lieu de six actuellement.

Un durcissement du port du masque ?

Gabriel Attal a indiqué qu’un deuxième point de lutte contre la reprise de l’épidémie serait de renforcer les mesures barrières, en insistant sur le port du masque. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, des changements seront annoncés jeudi.

Pour rappel, le masque est redevenu obligatoire à l’école et des arrêtés préfectoraux l’imposent aussi localement dans certaines zones (abords des écoles, marchés…). Dans les stations de ski, il sera impérativement réclamé au moment de faire la queue pour les remontées mécaniques.

Le gouvernement pourrait ainsi étendre ces mesures sur l’ensemble du territoire, voire considérer d’autres cas de figure comme nécessitant le port du masque (comme les rues commerçantes, très fréquentées avant Noël, par exemple).

Le contrôle du pass sanitaire renforcé ?

Le porte-parole du gouvernement a d’ores-et-déjà annoncé lors de son point presse que le contrôle du pass sanitaire sera encore renforcé. Le but est de faire peser les contraintes davantage sur les personnes non-vaccinées que sur celles ayant reçu leurs doses, a-t-il indiqué.

Olivier Véran devra annoncer demain comment ce renforcement se concrétisera sur le terrain. S’agira-t-il de vérifications plus nombreuses de la part des forces de l’ordre ? Faudra-il prouver son identité, pour montrer que le document est bien au nom de son porteur ?

CNEWS a appris que le gouvenrment réfléchissait à réduire le délai de validité d'un test négatif pour que le pass soit valide (il est aujourd'hui de moins de 72h, ou 48h pour les antigéniques).

reconfinement, couvre-feu et retour des jauges écartés, quid du télétravail ?

Gabriel Attal a été clair sur le fait qu’un nouveau confinement, qu’une réinstauration du couvre-feu et que le retour des jauges en intérieur étaient des mesures écartées pour le moment.

Il n’a en revanche pas mentionné la question du télétravail, dont le Conseil scientifique a demandé le retour en force, alors que seulement 10% des salariés sont actuellement sommés par leur employeur de rester au moins une journée à domicile pour travailler (source ministère du Travail). Olivier Véran apportera certainement plus de détails sur ce point demain.