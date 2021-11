Est-il possible de payer avec des chèques cadeaux sur internet ?

Le chèque cadeau est de plus en plus prisé lorsqu’il s’agit de faire plaisir à quelqu’un et que l’inspiration manque. Acceptés dans les commerces «physiques», ces chèques peuvent aussi être utilisés sur les sites de e-commerce.

Il existe néanmoins une condition. Le site en question doit être affilié à l’entreprise qui a émis le bien. Pour le savoir, il suffit généralement de regarder sur le chèque cadeau directement, soit sur son site avant d’effectuer un achat en ligne. Autre détail simple, mais toujours utile : vérifier la date de validité du chèque, pour éviter les mauvaises surprises.

Comment acheter une carte cadeau ?

Pour acheter ce cadeau, il faudra tout d’abord utiliser un moyen de paiement autre, par carte bancaire par exemple. Dans ce cas, la personne désireuse de l’offrir sera chargée d’imprimer et de donner le chèque cadeau. Elle pourra également l’envoyer par mail ou directement au domicile du bénéficiaire.

Le plafond élargi

Basé à 171 euros, le plafond du chèque cadeau va être porté à 250 euros, a annoncé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire au micro de Franceinfo ce mercredi 24 novembre. Ce dernier a indiqué qu’il s’agissait d'une «mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français».

Avec cette mesure, «qui concerne entre 7,5 et 8 millions de salariés», Bruno Le Maire entend bien donner un coup de pouce «exceptionnel» pour que les Français puissent passer des fêtes de fin d’année «un peu meilleures», dans un contexte sanitaire délicat.