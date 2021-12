Antilles : un gendarme blessé par balle à Saint-Martin, couvre-feu prolongé en Guadeloupe et en Martinique

Un gendarme a été blessé jeudi à Saint-Martin, petite île qui dépend de la Guadeloupe, lors d’affrontements qui ont opposé la gendarmerie à un groupe de personnes lors de l’évacuation d’une carcasse de voiture sur la route.

A l'entrée de la Baie Nettlé, «nous avons essuyé trois salves de tirs dans notre direction», a indiqué la gendarmerie. Un membre des forces de l'ordre a reçu une balle, qui a traversé sa jambe gauche et s'est logée dans la droite. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premières constatations établies, il s’agirait de gros calibre, d’armes de poing».

Face à la vague de violences qui peine à s’estomper, le préfet de Guadeloupe a décidé «la prolongation du couvre-feu» entre 18h et 5h «jusqu’au 7 décembre, à 5h», sur 21 communes, dont Pointe-à-Pitre. Son homologue martiniquais a lui aussi annoncé la prolongation du couvre-feu mais jusqu'au 4 décembre à 5h.

La Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin connaissent un fort mouvement social, né du refus de l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers et qui s'est étendue à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère, occasionnant violences, pillages et incendies.