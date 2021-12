Dose de rappel : un numéro vert réservé aux plus de 65 ans

Pour recevoir leur dose sans attendre, les personnes de plus de 65 ans peuvent, depuis le vendredi 3 décembre, composer un numéro vert mis en place par le gouvernement.

En effet, suite à l’annonce officielle de nouvelles mesures visant à lutter contre la cinquième vague de Covid-19, obtenir un rendez-vous pour une dose de rappel relève du défi, entre affluence sur les plates-formes de réservation et temps d’attente important.

Le gouvernement a donc mis en place un numéro vert réservé aux plus de 65 ans. Ils pourront ainsi accéder plus facilement aux rendez-vous en composant le 0800 730 956. Les personnes ciblées seront accueillies par des agents téléphoniques formés à la prise de rendez-vous.

Selon le ministère de la Santé, 5% des créneaux dans les centres de vaccination seront réservés à ces agents.

L’élargissement du rappel vaccinal à l’ensemble de la population majeure a entraîné une saturation des créneaux de vaccination, défavorable aux personnes les plus vulnérables pourtant prioritaires. Et pour cause, les plus de 65 ans n’ayant pas reçu leur dose de rappel verront leur pass sanitaire désactivé dès le 15 décembre prochain.