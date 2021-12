Primaire de la droite : l'heure de vérité pour Valérie Pécresse et Eric Ciotti

Finalistes de la primaire Les Républicains, Valérie Pécresse et Eric Ciotti sauront ce samedi, autour de 14h30, qui de l'une ou de l'autre sera désigné(e) par les adhérents pour représenter la droite à la présidentielle 2022.

Depuis leur qualification, jeudi (Eric Ciotti est arrivé en tête avec 25,59% des voix, Valérie Pécresse deuxième avec 25% des voix), les deux adversaires ont multiplié les prises de parole et les interviews, notamment sur CNEWS, pour tenter de rallier à eux les votants qui ne les ont pas soutenus au premier tour.

Eric Ciotti, qui a créé la surprise jeudi, tentera de faire le doublé, lui qui a vu tous les concurrents déchus (Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin) appeler à voter pour Valérie Pécresse.

Rien ne dit cependant que les adhérents suivront ces consignes, face à deux concurrents aux profils très différents.

Deux profils, deux lignes

Le député des Alpes-Maritimes revendique d’assumer une droite «sans tabou» et dure, avec des idées offensives sur l’immigration et la sécurité. Il a su créer une dynamique durant toute la primaire, en séduisant les adhérents au fil des débats.

Décrite comme plus mesurée et tenante d’une droite plus «traditionnelle», Valérie Pécresse a mis l’accent sur sa détermination pour se démarquer d’adversaires aux idées plus proches des siennes que de celles d’Eric Ciotti, et convaincre les votants.

Ouvert depuis vendredi matin à 8h, le scrutin du deuxième tour, qui se déroule en ligne, se clôturera ce samedi à 14h. Les résultats doivent être donnés à partir de 14h30.