Paris : l’opération «Restos bébés du cœur» est lancée

L'opération de dons en faveur des Restos Bébés du Cœur est lancée à Paris. Jusqu'au samedi 11 décembre, des collectes de vêtements, de matériel d'hygiène et de puériculture seront organisées dans toute la capitale.

Cette collecte a «pour objectif d'apporter une aide matérielle aux centres parisiens des Restos du Cœur dans lesquels sont inscrits 3.000 enfants, de la naissance à 18 mois», explique la municipalité parisienne, qui annonce qu'«un réseau de 500 établissements d'accueil de la petite enfance municipaux et associatifs volontaires ainsi que les centres de PMI» seront ouverts pour recevoir les dons.

En parallèle, les 17 mairies d'arrondissement seront également en mesure de prendre en charge les dons dans leurs locaux. A noter néanmoins que la plupart d'entre elles ne seront pas ouvertes le samedi 11 décembre (c'est le cas des mairies de Paris Centre, des 5e, 6e, 7e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements). Le dernier jour pour y déposer les dons sera donc avancé au vendredi 10 décembre.

Quels sont les dons attendus ?

Que donner ? Des vêtements, de préférence chauds pour l'hiver, neufs ou en très bon état, de 1 mois à 4 ans, notamment des chaussettes, collants, bodies, pyjamas, polaires, pantalons, robes, pulls, chemises, turbulettes, blousons, manteaux, doudounes ainsi que des chaussures de pointure 16 à 28.

Mais aussi du petit matériel d'hygiène, tels que des couches, du shampoing, du gel lavant bébé, du lait de toilette, du savon, des cotons pads, de la crème pour le change, du sérum physiologique et des lingettes.

Enfin, certains objets de puériculture sont également sur la liste, comme des porte-bébés, des robots cuiseurs pour bébé, des biberons neufs et des chauffe-biberons. A noter par ailleurs que tout autre produit n'est pas collecté.

5 antennes relais dédiés aux bébés à Paris

Et pour ceux qui en auraient besoin, la municipalité parisienne rappelle que 7 centres des Restos du Cœur à Paris distribuent de la nourriture (lait, petits pots), des couches et occasionnellement des vêtements et produits d'hygiène pour les plus jeunes. Parmi eux, le centre de la rue Boy Zelenski (10e), celui de l'impasse Cesselin (11e) ou encore celui de la rue Julia Bartet (14e).

Il existe par ailleurs dans la capitale 5 antennes relais des restos du cœur dédiées aux bébés et très jeunes enfants. Ouvertes sur inscription, elles permettent de mettre en relation des parents dans le besoin avec des spécialistes de la petite enfance, capables de les aiguiller pour leurs démarches avec les services sociaux, administratifs et juridiques, leur offrant une «aide personnalisée».

Lors de la dernière campagne de ce genre, réalisée à Paris en février 2021, les dons collectés durant cette semaine avaient «permis de subvenir aux besoins tout au long de l'année des 5 antennes relais Restos Bébés du Cœur», se félicite la municipalité. Au total, 1.109 sacs de 100 litres avaient été collectés dont 738 sacs au sein des 88 établissements municipaux et 371 sacs au sein des 17 mairies d'arrondissements.