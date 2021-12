Rappel anti-Covid : «8 millions de créneaux» de vaccination ouverts en ligne d'ici à fin décembre

Craignant de perdre leur pass sanitaire, les Français se sont rués sur les plate-formes de réservation en ligne pour effectuer leur dose de rappel vaccinal anti-Covid. Face à l'afflux de demandes, et pour que tout le monde puisse obtenir un rendez-vous, 8 millions de créneaux vont être ouverts prochainement.

Gabriel Attal l'a indiqué ce mardi 7 décembre sur France Inter. Au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures sanitaires, le porte-parole du gouvernement ajoute qu'à ce stade, «7 millions de personnes ont pris rendez-vous» pour une dose de rappel au cours de ce mois-ci.

Aussi, en ouvrant 8 millions de créneaux de vaccination supplémentaires, l'objectif est de permettre à «15 millions de Français» de se faire vacciner «d'ici à la fin du mois de décembre». La seule journée du vendredi 3 décembre a établi un «record», d'après Gabriel Attal, avec 640.000 personnes prises en charge pour une dose de rappel.

Le porte-parole du gouvernement assure que «plusieurs centaines de milliers de créneaux [...] apparaissent chaque jour» et que les personnes sans rendez-vous pour l'instant en trouveront un «avant le 15 janvier». Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront, à compter de cette date, avoir reçu une dose de rappel du vaccin anti-Covid au maximum sept mois après leur dernière injection. Sans quoi, le pass sanitaire ne sera plus valide.