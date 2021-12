Coronavirus : quelles sont les régions qui ont activé le plan blanc ?

Alors que la cinquième vague touche l’ensemble du territoire, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé, ce jeudi 9 décembre, que le plan blanc, déjà activé dans six régions, pourrait être déployé partout en France.

«Chaque région l'une après l'autre le déclenche, ce qui permet à la fois plus de soignants, de mobiliser davantage le secteur privé, et de faire en sorte, comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes lorsque la pression sanitaire était élevée, de mobiliser toutes nos forces vers un objectif : soigner contre le Covid», a précisé le ministre de la santé sur France 2.

En plus de l’Ile-de-France et de l’Occitanie, le plan blanc est activé dans les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse et la région Paca. Il «permet aux établissements de santé d’augmenter leur capacité de lits pour les malades Covid-19 en soins critiques et en médecine, le cas échéant en organisant des déprogrammations et de réorganiser les plannings des personnels pour assurer la continuité des soins», a noté l’Agence régionale de santé.

«Une entrée en réanimation toutes les six minutes»

La cinquième vague n’a épargné aucune région, selon Olivier Véran. «Tous les territoires sont absolument touchés. Il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les six minutes dans notre pays. Si vous vous souvenez jeudi dernier, je parlais d'une entrée en réanimation toutes les dix minutes», a-t-il prévenu.

Le ministre a, tout de même, tenu à mentionner que la plupart des admis en réanimation étaient des personnes non-vaccinées. Parmi les vaccinées, on retrouve le plus souvent des personnes immunodéprimées ou souffrant d’une maladie chronique.