Que représentent les candidats de la gauche dans les intentions de vote ?

Les sondages des intentions de vote à la présidentielle 2022 mettent largement en tête les différents candidats de droite, d’extrême droite et du centre. Une France à droite qui laisse peu de place aux candidats de gauche dans les sondages.

Face à ce constat, Anne Hidalgo a proposé ce mercredi 8 décembre la tenue d’une primaire pour unifier les candidats de la gauche autour d’une candidature unique. Cette dernière ayant pour but de permettre à la gauche d’accéder potentiellement au second tour.

Ils sont donc huit à défendre les valeurs de la gauche et de l’extrême gauche. Pour la gauche traditionnelle, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo et le candidat divers-gauche Arnaud Montebourg.

Du côté de l’extrême gauche, les candidats sont plus nombreux, Jean-Luc Mélenchon représentera la France Insoumise (LFI), Fabien Roussel le Parti communiste Français (PCF). Comme lors de la précédente présidentielle, Nathalie Arthaud représentera Lutte ouvrière et Philippe Poutou le Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

Enfin, la gauche écologiste sera représentée par le candidat d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), Yannick Jadot et par la candidate du parti animaliste, Hélène Thouy (même si le parti animaliste ne se présente ni à gauche ni à droite et s'allie parfois à des partis de droite ou du centre).

Jean-Luc Mélenchon atteint les 8%

Ces huit candidats séparés ne peuvent espérer passer au second tour de la présidentielle, puisque pas un ne dépasse, en moyenne, les 10% d’intentions de vote au premier tour. Le candidat le plus haut dans le dernier sondage Elabe est Jean-Luc Mélenchon, qui ne regroupe que 8% des intentions de vote. Anne Hidalgo, qui souhaite le rassemblement, n’enregistre que 3%.

Tous scores cumulés de la gauche à l’extrême gauche en passant par les partis écologistes, la gauche française représente entre 21% et 24% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2022. Une part faible en comparaison avec la droite, mais qui pourrait leur permettre, en cas d’unité, de passer au second tour face à Emmanuel Macron, toujours favori avec 23% des intentions de vote (bien qu’il ne soit pas encore officiellement candidat).

La droite largement majoritaire dans les intentions de vote

A droite et à l'extrême droite du spectre politique, les candidats sont légèrement moins nombreux, puisqu’ils sont sept. Les Républicains (LR) seront menés par Valérie Pécresse, Jean Lassalle se représente une nouvelle fois sous la bannière de son parti Résistons !, François Asselineau sera le candidat de l’Union populaire républicaine (UPR), Marine Le Pen mènera le Rassemblement National (RN), Eric Zemmour son parti fraîchement créé Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan Debout La France et Florian Philippot les Patriotes.

Là où la gauche ne représente que 21 à 24% des intentions de vote au premier tour, la droite atteint entre 53 et 56%. Une très forte avance qui se partage principalement entre trois candidats. Valérie Pécresse qui atteint à elle seule 20% et qui en moins d’une semaine a bondi dans les sondages, dépassant Marine Le Pen (15%) et Eric Zemmour (14%).

La volonté d’Anne Hidalgo de fédérer la gauche pour contrer la droite et passer au second tour est cependant compromise puisque, si Arnaud Montebourg (2%) y est favorable, Jean-Luc Mélenchon (8%), Yannick Jadot (7%) et Fabien Roussel (1%) s’y opposent fermement.