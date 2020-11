Présidentielle 2022 : Qui sont les candidats déjà déclarés ?

Jean-Luc Mélenchon, invité du 20h de TF1 ce dimanche, devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mais en dehors de l'homme fort de la France insoumise, qui sont les candidats qui se sont déjà lancés dans la course à la fonction suprême ?

Marine Le Pen

Jamais deux sans trois. Après s'être portée candidate en 2012, puis en 2017, où elle avait fait face à Emmanuel Macron au second tour, Marine Le Pen se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle.

«Je prépare la présidentielle», avait ainsi confirmé la cheffe de file du Rassemblement National en janvier 2020. «Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise.»

Marine Le Pen, actuellement députée du Pas-de-Calais, compte reprendre les thèmes phares du parti : nationalisme, opposition à l'immigration, ou encore euroscepticisme.

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen n'est pas la seule à faire une troisième tentative. Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France !, s'est également déclaré candidat à la présidentielle de 2022.

«Je veux qu'en 2022 les Français aient le choix», avait lâché Dupont-Aignan sur TF1, en septembre dernier. «80 % des Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen qu'on est en train de nous tricoter», avait-il ajouté.

En 2017, après avoir recueilli 4,7 % des suffrages, Nicolas Dupont-Aignan s'était rallié à Marine Le Pen.

FRANÇOIS ASSELINEAU

«Je compte bien être candidat à la présidentielle de 2022», avait déclaré François Asselineau en avril 2019 sur France 2. Une annonce qui s'apparentera pourtant vite à un faux départ.

En avril 2020, le patron de l'Union populaire républicaine (UPR) est en effet accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Plusieurs cadres du parti demandent alors sa démission et remettent en cause sa capacité à se présenter en 2022. Asselineau est cependant réélu à la tête de l'UPR en juillet 2020.

Comme en 2017, François Asselineau défendra le Frexit (la sortie de la France de l'Union Européenne) et la sortie de l'OTAN.

Jean Lassalle

Il est le premier à avoir officialisé sa candidature. En septembre 2018, Jean Lassalle annonce participer pour la seconde fois à l'élection présidentielle.

En 2017, le député des Pyrénées-Atlantiques avait fait campagne avec Résistons !, un mouvement de centre droit se voulant proche des campagnes, qu'il a lui-même créé. Il avait recueilli 1,2% des voix.

Jean-Frédéric Poisson

Jean-Frédéric Poisson est le candidat de VIA, la voie du peuple. Il s'agit du nouveau nom du Parti chrétien-démocrate, adopté en octobre dernier.

Jean-Frédéric Poisson est ainsi connu pour avoir succéder à Christine Boutin. Après avoir été candidat à la primaire de l'UMP en 2016, il a annoncé en juillet à Valeurs Actuelles qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2022.

Ouvertement conservateur, Jean-Frédéric Poisson entend défendre un projet basé sur la souveraineté nationale, la décentralisation et la «protection de la culture française».

Joachim Son-Forget

Connu pour ses multiples polémiques et frasques à répétition sur Twitter, le député Joachim Son-Forget a créé la surprise en annonçant sa candidature sur le plateau de Touche pas à mon poste !, en février dernier.

Cet ex-LREM, proche d'Alexandre Benalla, a déclaré : «Je serai candidat à la présidentielle de 2022, parce que j'ai un projet présidentiel à construire, à proposer aux Français.»

Le député a affirmé qu'il se présenterait sous les couleurs de son propre parti, Valeur absolue, aujourd'hui dissous.

Eric Drouet

Première participation également pour Eric Drouet, une des figures phares du mouvement des Gilets jaunes. Le conducteur de poids lourds, qui se revendique comme «hors de tout parti», a annoncé sa candidature en octobre dernier.

Eric Drouet avait déjà évoqué sa potentielle candidature sur Twitter. Il a d'ailleurs affirmé qu'il ferait campagne via les réseaux sociaux.