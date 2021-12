Calais : un corps retrouvé dans la Manche

Ce vendredi 10 décembre, un bateau de pêche naviguant dans la Manche au large de Calais a remonté dans ses filets un corps sans vie. Le parquet n’exclut pas qu’il s’agisse d’un migrant.

L'équipage a aussitôt signalé la macabre découverte au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez.

Le parquet de Boulogne-sur-Mer a dans la foulée ouvert une enquête, confiée à la gendarmerie maritime.

Pour Philippe Sabatier, procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer : «Ce corps a manifestement séjourné très longtemps dans l'eau.»

L’hypothèse d’un migrant envisagée

A ce stade, l'enquête ne permet pas d’affirmer s'il s'agit d'un migrant ou non. «Un examen doit être réalisé par un médecin légiste, afin de savoir si les faits sont criminels ou non, et de tenter de déterminer les causes possibles.»

A ceci s'ajoute un test ADN afin d'identifier l’identité de la personne.

Le 24 novembre dernier, une embarcation de fortune avait fait naufrage dans cette même zone avec à son bord 27 personnes toutes portées disparues.