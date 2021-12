Train de nuit : la «Palombe bleue», reliant Paris à Lourdes, reprend du service ce dimanche soir

La Palombe bleue est de retour. Supprimé en juin 2017, ce mythique train de nuit reliant Paris à Lourdes via Tarbes (Hautes-Pyrénées) reprend du service à partir d'aujourd'hui, dimanche 12 décembre. Pour la première fois ces dernières années, il partira de la gare d'Austerlitz à 21h51 pour arriver à destination à 7H43 demain.

Cette reprise de la ligne était attendue, notamment par les membres du collectif «Oui au train de nuit» qui se mobilisent pour «la renaissance du train de nuit et la régénération du réseau ferré». Leur pétition en ce sens comptabilise à ce jour plus de 200.000 signatures.

Paris-Nice depuis cet été. Paris-Lourdes ce soir. Paris-Vienne demain.



Et ce n’est que le début. https://t.co/yx4GFKW2Xz — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) December 12, 2021

Toutes ces personnes regrettaient la suppression progressive de la plupart des trains de nuit français entre 2016 et 2017. A l'époque, six lignes sur les huit existantes avaient pris fin, ne laissant que le Paris-Briançon (Hautes-Alpes) et le Paris-Latour de Carol (Pyrénées-Orientales) circuler de nuit.

La SNCF avait justifié cette quasi disparition du service en évoquant des clients de moins en moins nombreux et des déficits importants, puisque les trains de nuit cumulaient en 2016 un quart de la perte globale des Intercités. Alors même que ces lignes de moyenne et longue distance à vitesse classique ne représentaient que 3% des voyageurs, selon les informations de La Croix.

Mais, lors de son allocution du 14 juillet 2020, Emmanuel Macron a fait part de son intention de relancer les trains de nuit. Une annonce suivie par l'inauguration de la ligne Paris-Nice au mois de mai suivant, puis par le redémarrage, aujourd'hui, de la Palombe bleue. Non seulement cette dernière roule de nouveau, mais la ligne doit être prolongée jusqu'à Hendaye dès l'été prochain.

Si l'on en croit le gouvernement, ce n'est qu'un début. Pour commencer, la ligne de nuit Vienne-Paris doit être inaugurée ce lundi 13 décembre, mais en plus le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, «souhaite que nous ayons une dizaine de lignes nationales de train de nuit à l'horizon 2030». L'objectif affiché est même de développer le réseau au-delà, jusqu'à certaines capitales européennes telles que Madrid, Rome ou Copenhague.