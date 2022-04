Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron conserve son avance sur Marine Le Pen

Il ne reste plus que deux jours aux Français pour faire leur choix avant le second tour de l’élection présidentielle 2022. Le dernier baromètre CNEWS/Opinionway, dévoilé ce vendredi 22 avril, confirme Emmanuel Macron en tête des intentions de vote, à 57 %, contre 43 % pour sa rivale Marine Le Pen.

Depuis le 15 avril dernier, le président candidat a gagné du terrain sur son adversaire du Rassemblement national, passant de 53 % d'intention de vote au second tour à 57 % aujourd'hui.

Comme lors du premier tour du 10 avril, ce sont les 65 ans et plus qui composent la classe d'âge la plus en faveur d'Emmanuel Macron. Ils sont 71 % à vouloir voter pour lui au second tour, contre 29 % pour Marine Le Pen. Les 50 ans et plus sont 61 % à souhaiter voter pour le président sortant.

Chez les plus jeunes, l'écart entre les deux candidats est moins grand. Les moins de 35 ans sont partagés à 51 % en faveur d'Emmanuel Macron contre 49 % pour Marine Le Pen.

Sur le plan sociologique, les CSP+ sont à 63 % à vouloir donner leur voix à Emmanuel Macron contre 37 % pour la candidate du RN. À l'inverse, Marine Le Pen a les faveurs des CSP- qui sont 56 % à indiquer vouloir voter pour elle.

Les électeurs d'Eric Zemmour à 94% derrière Marine Le Pen

Le report des voix des électeurs des principaux candidats du premier tour constitue le grand enjeu de ce second round. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de cette élection, apparaissent comme les plus fragmentés. S'ils sont ainsi 46 % à se reporter sur Emmanuel Macron, 25 % d'entre eux font le choix de l'abstention et 29 % pensent se tourner vers Marine Le Pen.

Les électeurs d'Éric Zemmour sont de leur côté plus décidés. Ils sont 94 % à vouloir voter pour Marine Le Pen et seulement 2 % à vouloir se tourner vers l'abstention.

Les électeurs de Yannick Jadot et Valérie Pécresse ont, eux, majoritairement l'intention de voter pour le candidat de LREM au second tour. Pour l'ex-candidat écologiste, ils sont 74 % à être dans cette configuration et 62 % pour la candidate malheureuse des Républicains.

Enfin, 10 % des électeurs EELV et 17 % des LR se tourneront vers la candidate du Rassemblement national. L'abstention étant quant à elle plébiscitée par 16 % des écologistes et 21 % des LR.

Les Français devront faire leur choix entre les deux candidats ce dimanche 24 avril. Ils auront jusqu'à 19 h ou 20 h pour voter.

*Enquête réalisée du 20 au 21 avril sur un échantillon de 1.004 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française selon la méthode des quotas.