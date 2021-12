Qu'est-ce que Trenitalia, le principal concurrent du TGV ?

Samedi 18 décembre, la compagnie italienne Trenitalia lance «Frecciarossa» (flèche rouge), un projet qui concurrence le TGV et qui desservira les villes de Lyon, Chambéry, Modane et Turin sur la ligne Paris-Lyon-Milan.

La SNCF est-elle en danger après avoir accepté de s’ouvrir à la concurrence en décembre 2020 ? C’est ce que ce train à grande vitesse rouge pétant nous pousse à croire. Car l’entreprise italienne est la première à faire de l’ombre au mastodonte français. Voici ce que vous devez savoir.

Quelles sont les lignes et les horaires proposés par Trenitalia ?

Le projet italien dessert six villes – Paris, Lyon, Chambéry et Modane, en Savoie -, lesquelles sont, d’habitude, sur la ligne Paris-Milan, cette dernière passant également par Turin.

Il y aura deux allers-retours chaque jour du 18 décembre au 9 janvier 2022 : les allers (départ Paris Gare de Lyon) se feront à 7h26 et 15h18. Les départs depuis Lyon (gare Part-Dieu) s’effectueront à 9h26 et 17h20 ; ceux de Chambéry (Challes-les-Eaux) à 10h54 et 18h45 ; ceux de Modane à 12h10 et 20h10 ; enfin ceux de Turin (Torino Porta Susa) à 17h47 et 21h20 pour une arrivée prévue à Milan à 14h07 ou 22h07.

Les retours sont les suivants, du 18 décembre au 13 mai 2022 : Milan (Milano Centrale) à 6h25 et 15h53 ; Turin à 7h11 ou 18h41 ; Modane à 8h50 ou 17h55 ; Chambéry à 9h55 ou 18h57 ; Lyon à 11h28 ou 20h30 pour une arrivée à Paris à 13h22 ou 22h25. Tous les horaires sont consultables sur le site de l’entreprise italienne.

La SNCF, quant à elle, dispose de vingt-deux TGV et de deux Ouigo par jour sur ce trajet.

S’il n’existe, pour l’instant, que deux allers-retours journaliers, Trenitalia songe sérieusement a augmenté son volume. Comme l’explique le directeur général France Roberto Rinaudo : «Notre objectif est de renforcer cette offre avec trois allers-retours additionnels entre Paris et Lyon […] le plus tôt possible, normalement, dans la première moitié de l'année 2022.»

Quelles sont les différentes classes proposées ? Les prix ?

Chez Trenitalia, c’est trois classes : la première dite «Executive», composée de dix fauteuils en cuir par rame, très larges et inclinables. Pour la restauration, c’est «open bar»; la deuxième ou «Business», qui comprend un large fauteuil en cuir et une boisson comprise dans le prix du billet; enfin, la troisième, la « Standard » avec une offre de restauration similaire au TGV, un accès wifi et des sièges basiques.

Si les prix de lancement sont plutôt revus à la baisse pour un Paris-Lyon-Milan, histoire de séduire le client, Trenitalia affichent : 23 euros pour la «Standard», 29 euros pour la «Business» et 139 euros pour l’«Executive». De plus, les billets sont échangeables à volonté et remboursables jusqu’au départ du train, véritable plus-value.

Pour rappel, ces prix ne sont pas fixes, l’entreprise les ayant mis volontairement à la baisse pour lancer son projet.

Quels documents prévoir ?

La France et l’Italie sont toutes deux membres de l’Union Européenne et de l’espace Schengen. Les voyageurs sont priés de se munir de leur carte nationale d’identité valide (ou de leur passeport, valide également), de leur titre de transport afin de passer les contrôles douaniers. Les titres de transports sont nominatifs.

Les voyageurs de moins de 14 ans ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’un adulte responsable. Il n’existe aucun service d’accompagnement pour les enfants de moins de 14 ans. Là aussi, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un titre de transport sont demandés.

Les règles actuelles liées au pass sanitaire et au port du masque obligatoire continuent de s'appliquer à bord de ces trains, comme pour la SNCF.