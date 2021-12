Novavax : le vaccin anti-Covid devient le cinquième autorisé dans l’Union européenne

L'Agence européenne des Médicaments (EMA) a annoncé ce lundi 20 décembre qu'elle autorise dans l'Union européenne l'utilisation du vaccin anti-Covid de la société américaine Novavax. Il devient ainsi le cinquième vaccin anti-Covid autorisé au sein de l'UE.

«Après une évaluation approfondie, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a conclu par consensus que les données sur le vaccin étaient solides et répondaient aux critères de l'UE en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité», a fait savoir l'agence européenne. Son utilisation sera toutefois réservée pour le moment aux plus de 18 ans.

Le nouveau sérum, appelé Nuvaxovid, est un vaccin dit «sous-unitaire», à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies et très largement utilisés dans le monde.

Novavax utilise une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés dans le monde, ce qui pourrait, selon les experts sanitaires, réduire le scepticisme chez les non-vaccinés.

Efficacité présumée de 90,4%

En juin, le géant pharmaceutique américain avait présenté les résultats d'essais cliniques sur quelque 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique, qui ont montré une efficacité de 90,4% contre la maladie et de 100% contre les cas graves à modérés.

La Commission européenne avait également annoncé en août avoir conclu un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de son vaccin une fois qu'il aura été approuvé par l'EMA.

Vendredi dernier, l'OMS a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin «Covavax» produit l'entreprise indienne Serum Institute of India avec la licence de Novavax. Le but, «vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu».

Un cinquième vaccin

Quatre autres vaccins sont actuellement autorisés par l'EMA dans l'UE : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson.

Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARN messager, une technologie innovante qui consiste à injecter dans l'organisme des brins d'instructions génétiques qui dictent aux cellules du patient ce qu'il faut fabriquer pour lutter contre la maladie.

AstraZeneca et Johnson&Johnson utilisent quant à eux la technologie innovante du vecteur viral : ils prennent comme support un type de virus très courant appelé adénovirus, qui a été modifié pour transporter dans l'organisme des informations génétiques permettant de combattre le Covid-19.