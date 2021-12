Qu'est-ce que le solstice d'hiver, qui a lieu ce mardi 21 décembre ?

Ce mardi 21 décembre a lieu le solstice d’hiver. Dans l'hémisphère Nord, c’est le jour de l’année où la durée de la nuit est la plus longue, et celle du jour la plus courte.

Cette année, cet évènement astronomique, qui marque également officiellement la fin de l’automne et le début de la période hivernale, a précisément lieu à 16 h 59.

Aujourd’hui, le soleil s’est levé vers 8h41 et se couchera à 16h56. Après cette date, les journées vont commencer à rallonger. Elles vont progressivement gagner quelques minutes de lumière. Le soleil se lèvera de plus en plus tôt, et se couchera plus tard. D'ici à la fin de l'année, nous aurons regagné 1 minute de luminosité.

Vu de l’espace || En ce lundi 21 décembre, jour du solstice hivernal, la nuit occupe une large partie de l'hémisphère nord. En cette période, elle s'étire ainsi sur près de 16 heures à nos latitudes tempérées.https://t.co/0PUylYVOwL pic.twitter.com/WYSVVseIT8 — Météo-France (@meteofrance) December 21, 2020

Pour rappel, le phénomène du solstice, qui étymologiquement signifie «le Soleil s'arrête», a lieu deux fois par an : le 21 décembre donc (solstice d’hiver), en sachant que suivant les années, la date peut varier entre le 21 et le 22, et le 21 juin (solstice d’été), qui marque le début de l’été, et correspond, quant à lui, au jour le plus long de l’année.

Attention toutefois à ne pas confondre le solstice avec l'équinoxe, le moment de l'année où le Soleil est au zénith sur l’équateur, et où le jour et la nuit ont exactement la même durée, soit 12 heures. L'équinoxe marque également un changement de saison, il signe le début du printemps ou de l’automne.