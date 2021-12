Covid-19 : bientôt un test négatif en plus du pass vaccinal pour accéder à certains lieux ?

Une nouvelle mesure d’urgence symbole de la riposte du gouvernement face au variant omicron ? Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal sera examiné en commission par les députés mercredi 29 décembre pour une entrée en vigueur le 15 janvier.

Et dans le texte, toujours en discussion, le couple exécutif ne s’interdit pas d’imposer un « cumul des justificatifs » pour accéder à un certain nombre de lieux au cas où « l’intérêt de la santé publique » et « l’état de la situation sanitaire » puissent le justifier.

Concrètement, il s’agirait de disposer d’un test négatif, en plus d’un schéma vaccinal complet pour pouvoir entrer dans certains endroits.

Cette nouvelle mesure sanitaire voulue par les autorités françaises est la conséquence directe de la propagation du variant Omicron, très contagieux, qui met la planète en alerte.

Le 17 décembre dernier, le gouvernement avait annoncé la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal d’ici à la fin du mois de janvier 2022. En parallèle, le calendrier a été accéléré avec la tenue d’un Conseil des ministres exceptionnel précédent l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Jeudi, le président Emmanuel Macron a appelé les Français à « prendre soin les uns des autres », notamment par des tests avant de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d'année. Pour la première fois depuis le début de l’épidémie en mars 2020, la France a franchi le cap des 90.000 contaminations (91.608 précisément) en vingt-quatre heures.