La photographe Sabine Weiss est décédée à l'âge de 97 ans

La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée ce 28 décembre à l'âge de 97 ans.

Elle s'est éteinte à son domicile parisien, ont annoncé sa famille et son équipe. Elle était principalement connue pour ses clichés en noir et blanc de rues, de passants et d'enfants.

Sabine Weiss est considérée comme la dernière représentante du courant de photographie humaniste, qui consiste à immortaliser des scènes de la vie quotidienne. Cette passion pour la photographie lui est venue dès l'enfance. Née en 1924 à Saint-Gingolph (Suisse), elle s'est installée en 1946 à Paris, où elle est devenue l'assistante du photographe de mode Willy Maywald.

Elle a commencé par photographier les plus grandes personnalités de l'époque : Jeanne Moreau, F. Scott Fitzgerald, Françoise Sagan... Mais ce sont ses clichés d'inconnus qui la font véritablement émerger.

En 1950, elle a été repérée par la première agence de presse, l'agence Rapho, qui diffusait également les travaux de Willy Ronis et de Robert Doisneau. Les talents de Sabine Weiss ont ainsi été utilisés dans le domaine de la mode, de la publicité et du reportage. En parallèle, la Franco-Suisse a continué, jusqu'à sa mort, ses travaux sur le quotidien des Parisiens.

Ses photos sont aujourd'hui exposées au Centre Georges Pompidou (Paris), au MoMA (New York), et même au Museum of Modern Art de Kyoto, au Japon.