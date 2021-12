Paris : La préfecture de police durcit les mesures pour le Jour de l'An

Des restrictions pour freiner l’épidémie de Covid-19. En prévision du passage à la nouvelle année dans la nuit du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier 2022, la préfecture de Police de Paris a émis un arrêté restreignant les conditions de fête pour les habitants de la capitale.

Dans un communiqué de presse, le préfet de Police a détaillé l’arrêté pris par ses soins du vendredi 31 décembre à 18H au lundi 3 janvier 2022 à 6h.

Dans le détail, l’ensemble des débits de boisson de la capitale devront fermés leurs portes au plus tard à 2h du matin les samedi 1er et dimanche 2 janvier. Autre restriction importante qui sera mise en place pour le Jour de l’An : les activités de danse dans les lieux recevant du public seront interdites.

A partir du 31 janvier, le port du masque sera ainsi obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Paris, à l’exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes, et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.

La consommation de Boissons alcoolisés ciblée

Pour endiguer le développement du variant Omicron en France lors de cette soirée spéciale, les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisés sur la voie publique seront interdits.

Dans certaines zones très fréquentées lors du passage à chaque nouvelle année, la consommation de boissons alcoolisés dans l’espace public et la vente à emporter de ces boissons seront interdites du vendredi 31 décembre à 18h au samedi 1er janvier à 6h. Parmi ces zones, l’esplanade des Invalides et le canal Saint-Martin ont été ciblés par le préfet de Police de Paris.

Pour faire respecter ces directives, 9.000 policiers et militaires seront mobilisés dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022.