A presque 75 ans, Jean-Jacques Savin s'apprête à traverser l'Atlantique à la rame

A bientôt 75 ans, l'aventurier français Jean-Jacques Savin s'élancera ce mercredi 29 décembre depuis Sagres, à la pointe sud-ouest du Portugal, pour une traversée à la rame de l'Atlantique.

Jean-Jacques Savin prévoit une traversée d'une centaine de jours à bord de «l'Audacieux». Il s'agit d'un canot orange, mesurant 8 mètres de long pour 1,70 mètre de large. Il est équipe de deux cabines à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un poste de rame au milieu.

A l'intérieur de «l'Audacieux», Jean-Jacques Savin embarquera 300 kg d'équipements, dont de la nourriture lyophilisée, un point de chauffage, un fusil-harpon pour pêcher, un désalinisateur électrique et un manuel, sa mandoline ainsi que du Champagne, du Sauternes et du foie gras pour fêter le Nouvel an mais aussi son anniversaire.

S'il parvient à réaliser cet exploit, le septuagénaire deviendrait le doyen de l'épreuve, du haut de ses 75 ans qu'il fêtera le 14 janvier prochain.

Un suivi quotidien

Tous les jours, il écrira également un journal de bord sur Facebook.

Il bénéficiera aussi d'une protection importante, avec l'attribution d'un code, lui permettant d'être vu par les radars des cargos.

Pour rappel, en 2019, cet ancien militaire, qui veut «narguer la vieillesse» avait passé plus de quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de 3 mètres de long pour traverser l'Atlantique en solitaire, ballotté par les vents et les courants.