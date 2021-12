Vœux du président 2022 : tout savoir sur l’allocution d’Emmanuel Macron de ce 31 décembre

L'année dernière, Emmanuel Macron avait décrit «un 31 décembre pas comme les autres» lors de ses voeux aux Français. En ce nouveau réveillon de la Saint-Sylvestre, plus que jamais marqué par le Covid-19, le chef de l'Etat risque d'adopter un ton similaire durant ce qui pourrait être son dernier discours de fin d'année en tant que président de la République.

Comment suivre l'allocution ?

La règle est la même chaque année : le président de la République adresse ses voeux du 31 décembre aux Français à 20h. Son intervention peut être suivie à la télévision, elle est diffusée sur la plupart des chaînes et notamment sur CNEWS.

La prise de parole d'Emmanuel Macron sera également diffusée en ligne, sur de nombreux sites d'information et sur les réseaux sociaux, notamment via les comptes officiels du gouvernement.

Ceux qui ne pourront pas se rendre disponibles à l'heure dite pourront toujours rattraper leur retard en se rendant sur le site de l'Elysée, qui permet de revoir les derniers voeux du président de la République tout au long de l'année.

Une tradition qui a connu quelques variantes

Au coin du feu pour Valery Giscard d'Estaing en 1974, hors de l'Elysée avec François Mitterand en 1988 ou encore debout comme Jacques Chirac en 1997 : les voeux présidentiels, inaugurés en 1960 par Charles de Gaulle, sont solidement ancrés dans la tradition mais s'autorisent quelques menues variantes.

L'année dernière, Emmanuel Macron était lui aussi apparu assis dans un fauteuil, près d'une cheminée de l'Elysée. Peut-être ne choisira-t-il pas la même scénographie cette fois-ci mais certains éléments immuables devraient malgré tout être retrouvés. A l'image des drapeaux français et européen en arrière plan, ou encore de la Marseillaise jouée au début et/ou à la fin d'un discours clôturé par la formule consacrée : «Vive la République. Vive la France».

Les derniers voeux d'Emmanuel Macron ?

Ce 31 décembre, le président de la République donnera le dernier discours de fin d'année de son quinquennat. S'il n'est pas réélu lors de l'élection présidentielle de 2022, il s'agira même de ses ultimes voeux aux Français en tant que chef d'Etat.

Sachant que, pour l'heure, Emmanuel Macron n'est de toute façon pas encore officiellement candidat à sa succession. Lors d'une interview sur le plateau de TF1, le 15 décembre dernier, le président de la République a exprimé son souhait de «travailler jusqu'au dernier quart d'heure», reconnaissant toutefois qu'il se projette «au-delà du mois d'avril».

Aussi, ses voeux aux Français pour l'année 2022 seront sans doute ceux d'un président-candidat non déclaré. Emmanuel Macron devra donc se montrer optimiste et porteur d'espoir, sans toutefois fermer les yeux sur la crise que traverse la France et le monde, celle du coronavirus.

Un discours entre épidémie et volontarisme

Le «31 décembre pas comme les autres» dont parlait Emmanuel Macron l'année dernière est finalement assez similaire à ce que connaissent les Français aujourd'hui, avec une flambée des contaminations au Covid-19 et de toutes nouvelles restrictions annoncées par le Premier ministre, Jean Castex, le 27 décembre.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre devra, une fois encore, être célébré sans grands rassemblements publics, sans feux d'artifice ou vente et consommation d'alcool sur la voie publique ; mais avec des masques, des jauges et des bars aux horaires restreints dans certaines villes.

Le Covid-19 sera donc inévitablement un élément clé du discours d'Emmanuel Macron, sans compter qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire, souvent synonyme de nouvelles restrictions, est prévu le 5 janvier. Mais, au moment de souhaiter «Bonne année» aux Français, le chef d'Etat ne peut se contenter de les appeler à la responsabilité face à l'épidémie.

Pour contrebalancer et faire entendre le potentiel candidat derrière le président en exercice, Emmanuel Macron abordera sans doute les éléments de son quinquennat qui, à ses yeux, sont porteurs d'espoir. Il pourrait insister sur les chiffres de la reprise économique, sur le soutien apporter à ceux qui ont été durement touchés par la crise ou encore sur ses différents projets pour moderniser le pays, notamment dans le cadre du plan «France 2030».