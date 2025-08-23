Conférence de presse de rentrée : que pourrait annoncer François Bayrou ce lundi

Le Premier ministre François Bayrou doit s'exprimer lors d'une conférence de presse ce lundi 25 août, à 16h. Alors que sa rentrée politique s'annonce délicate avec la menace d'une motion de censure, le chef du gouvernement pourrait aborder plusieurs thématiques prédominantes liées au budget 2026.

Qu'attendre de cette sortie médiatique ? François Bayrou va s'exprimer ce lundi 25 août à 16h, à l'occasion d'une conférence de presse. En effet, alors que le budget pour l'année 2026 s'annonce d'ores et déjà comme étant un sujet épineux, le Premier ministre entend poursuivre ses éclaircissements.

A la mi-juillet, il avait annoncé prévoir 44 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain. «Certaines dépenses sociales devront être contrôlées» et le modèle social «reconfiguré», avait-t-il prévenu depuis Matignon.

À l'approche de la rentrée et dans un contexte tendu, François Bayrou, qui a déjà indiqué vouloir supprimer deux jours fériés, pourrait préciser quels avantages destinés aux personnalités politiques seront retirés.

Il en avait fait la promesse vendredi 22 août, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. «Ceux-ci (les Français) ont été très nombreux à estimer qu'il fallait toucher aux privilèges entre guillemets des responsables politiques, des parlementaires ou des membres du gouvernement», a-t-il lancé.

Vers un blocage du pays ?

Alors que la France insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure dès le 23 septembre prochain, date de la reprise des débats à l'Assemblée nationale, l'idée d'un blocage du pays est amplement partagée sur la toile. Jean-Luc Mélenchon a appelé à la «grève générale» pour la journée du 10 septembre.

A noter que les principales organisations syndicales ont fait savoir qu'elles restaient attentives aux contours des propositions du gouvernement liées au budget, avant de faire descendre leurs membres dans la rue.

François Bayrou pourrait donc profiter de cette conférence de presse pour tenter d'apaiser les tensions, notamment concernant la réforme de l'assurance-chômage, le gel des pensions et des prestations sociales.

Le chef du gouvernement pourrait aussi aborder le sujet de la monétisation de la cinquième semaine de congés payés, permettant, concrètement, au salarié volontaire de renoncer à cette semaine de congés en échange d'une rémunération supplémentaire.

Ce levier avait été décrit comme pouvant «faciliter les recrutements» et également «augmenter les offres d'emploi» par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, qui doit recevoir les organisations syndicales et patronales.