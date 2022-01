Nouvel An : Gérald Darmanin note une «diminution des violences» par rapport à 2019

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est satisfait ce samedi 1er janvier d'une «diminution des violences» durant la nuit du Nouvel An, par rapport à 2019.

«La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l'ordre», a ainsi fait savoir Gérald Darmanin, remerciant à cette occasion les «près de 130 000 policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile qui ont porté secours et assuré la sécurité des Français cette nuit».

De fait, «648 départs de feu [...] responsables de «874 véhicules incendiés» ont été recensés cette année par le ministère de l'Intérieur ce samedi 1er janvier, contre «924 dépars de feu [...] responsables de 1.316 véhicules incendiés» en 2019. A noter que l'année 2020 n'a pas été comptabilisée, «du fait du couvre-feu imposé à la population».

Au total, 441 personnes ont été interpellées et 381 ont été placées en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, contre respectivement 376 et 314 en 2019. «La police et la gendarmerie ont fait respecter les consignes de limitation des rassemblements et assuré l'ordre républicain», peut-on lire dans le communiqué du ministère.