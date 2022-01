Saint-Malo : elle remporte 200.000 euros après avoir misé 80 centimes au Casino

De quoi bien commencer l’année 2022. Une femme a remporté 200.000 euros au casino de Saint-Malo ce samedi 1er janvier après avoir misé 80 centimes dans une machine à sous.

«Il s'agit d'une personne néophyte dans le jeu et les machines à sous, qui était en vacances et accompagnait sa maman. Elle a remporté 209.715,20 euros, c'est le deuxième plus gros jackpot de l'établissement depuis l'ouverture des machines à sous il y a 30 ans», a indiqué le directeur du Casino Barrière de Saint-Malo, François-Stéphane Vergne, à l’AFP.

La machine à sous a retenti aux alentours de 17h, après sa mise de 80 centimes qui a été multipliée jusqu’à aboutir à cette somme à six chiffres. Une véritable surprise pour cette «novice» en matière de jeux d’argent.

«Souvent les gens ne réalisent pas ce qui leur arrive. Elle était un peu étonnée, on l'a isolée et on lui a offert une petite coupe de champagne», a raconté le directeur de l’établissement. «Elle en profitera pour réaliser ses rêves et peut-être partir en voyage», a-t-il indiqué à la presse locale.

Il s’agit là du deuxième plus gros lot remporté dans cet établissement, le premier record ayant été battu en 2011, lorsqu’un joueur avait remporté 425.000 euros après avoir misé soixante centimes.