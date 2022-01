Coronavirus : dans quel cas un enfant doit-il rester à la maison ?

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé le nouveau protocole qui est entré en vigueur dès ce lundi dans les écoles. Le point pour savoir quels sont les enfants qui doivent rester à la maison et ceux qui peuvent se rendre en classe.

l'Enfant de plus de 12 ans est positif

Un enfant complètement vacciné et testé positif doit s'isoler sept jours après le test ou le début des symptômes. L'isolement peut être rompu à J+5 si l'enfant obtient un test PCR ou antigénique négatif et s'il n'a plus de symptômes depuis au moins 48 heures.

Si la vaccination de l'enfant est incomplète, un isolement de 7 jours s'applique si le test antigénique ou PCR réalisé à J+7 est négatif et qu'il y a absence de symptômes depuis 48 heures. Dans le cas contraire, il faut respecter un isolement de 10 jours.

Une école ouverte avec des conditions sanitaires adaptées!



Dès ce lundi 3 janvier, de nouvelles règles d’isolement et de dépistage s’appliqueront.



Ces évolutions visent à assurer la protection des élèves et des personnels.



Toutes les informations : https://t.co/kxPzbPeJ5o pic.twitter.com/1bRbMeYKUu — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) January 2, 2022

l'Enfant de plus de 12 ans est cas contact

Un enfant de plus de 12 ans entièrement vacciné et cas contact (d'un proche ou d'un camarade de classe) doit immédiatement réaliser un test. Si celui-ci est positif, la procédure d'isolement s'applique. Si ce test est négatif, l'élève peut continuer à aller en classe s'il réalise deux autotests négatifs à J+2 et J+4. Une attestation sur l'honneur doit alors être envoyée par les parents à l'école.

Si l'enfant est non vacciné, un isolement strict de 7 jours s'applique avec, à la fin, un test pour pouvoir retourner en classe.

l'Enfant de moins de 12 ans est positif

Quel que soit son statut vaccinal, un enfant de moins de 12 ans testé positif au Covid-19 doit s'isoler sept jours après le test ou le début des symptômes. L'isolement peut être rompu à J+5 si l'enfant obtient un test PCR ou antigénique négatif et s'il n'a plus de symptômes depuis au moins 48 heures.

l'Enfant de moins de 12 ans est cas contact

Un enfant de moins de 12 ans cas contact (d'un proche ou d'un camarade de classe) doit immédiatement réaliser un test. Si celui-ci est positif, la procédure d'isolement s'applique. Si ce test est négatif, l'élève peut continuer à aller en classe s'il réalise deux autotests négatifs à J+2 et J+4. Cette procédure vaut également quel que soit le statut vaccinal de l'enfant.