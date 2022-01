Île-de-France : quelles nouveautés dans les transports en commun en 2022 ?

Chaque nouvelle année apporte son lot de nouveautés. 2022 ne déroge pas à la règle en ce qui concerne les transports en commun franciliens.

Nouvelles stations, mise en place du «bouclier tarifaire», arrivée de trains neufs ou encore nouvelle ligne de tram. Voici ce qui va arriver dans les transports en commun d'Île-de-France en 2022 :

de nouvelles stations de métro

C'est l'aboutissement de plusieurs années de travaux : quatre nouvelles stations de métro seront mises en service cette année. Le 13 janvier prochain, deux nouvelles stations – «Barbara» et «Bagneux - Lucie Aubrac» – seront inaugurées sur la ligne 4, qui a été prolongée au sud vers les villes de Montrouge, Arcueil et Bagneux (92).

Tandis que deux autres nouvelles stations – «Aimé Césaire» et «Mairie d'Aubervilliers» – devraient également voir le jour «d'ici à la fin du printemps» sur la ligne 12, qui a été prolongée au nord vers Aubervilliers.

la Poursuite de la dématérialisation

Entamée mi-octobre dernier, la dématérialisation consiste à réduire drastiquement la place du ticket de métro en carton dans les habitudes de transports des Franciliens, mais aussi et surtout des visiteurs occasionnels, afin que ces derniers prennent le pli d'acheter leurs tickets et de les payer via l'application, grâce à leur carte Liberté +.

Depuis octobre, il n'est donc déjà plus possible d'acheter des carnets de tickets dans 106 stations de métro et de RER du réseau RATP, et dès ce mois de janvier, 176 stations de métro supplémentaires seront concernées. Enfin, en mars 2022, cette nouvelle politique sera appliquée sur l'intégralité du réseau. A noter néanmoins que l'achat d'un ticket à l'unité sera toujours possible.

la Mise en place du «bouclier tarifaire»

En parallèle, le «bouclier tarifaire» va être lancé d'ici «au premier trimestre 2022», sans qu'aucune date officielle n'ait été encore dévoilée. Grâce à celui-ci, aucun trajet dans toute l'Île-de-France ne pourra dépasser les 5 euros.

Concrètement, l'achat d'un ticket sera de fait plafonné à 5 euros (pour l'achat d'un ticket à l'unité) ou à 4 euros (pour l'achat d'un carnet de 10 tickets à 40 euros), et permettra de circuler dans toute la région.

A titre d'exemple, aujourd'hui, il faut compter plus de 10 euros pour rejoindre Massy-Palaiseau ou Marne-la-Vallée depuis le centre de Paris, et plus de 9 euros pour rejoindre Saint-Quentin ou encore Aulnay-sous-Bois. Avec le «bouclier tarifaire», ces trajets ne pourront pas dépasser 5 euros.

du nouveau pour le prolongement de la ligne 1

Si le projet était longtemps resté en sommeil, en pleine crise sanitaire, le prolongement de la ligne 1 devrait s'accélérer cette année, avec notamment le lancement de l'enquête publique prévue «à la fin du mois de janvier».

Pour rappel, Île-de-France Mobilités (IDFM) attendait le soutien de l'Etat dans ce dossier. Fin novembre, la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique Emmanuelle Wargon avait assuré IDFM de l'appui du gouvernement, confirmant à cette occasion «la tenue [prochaine] de l’enquête publique sur ce projet structurant».

Une nouvelle ligne de tram

Actuellement en phase de test, le tout nouveau tram T13 reliera, «à l'été 2022», les villes de Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, via les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly et Versailles.

Un total de 21.000 voyageurs seraient amenés à l'emprunter tous les jours, alors qu'il permettra de desservir 7 communes des Yvelines (78). A terme, il permettra de relier les gares de Saint-Germain RER et de Saint-Cyr RER en 30 minutes.

Du matériel flambant neuf

Du matériel flambant neuf est également attendu sur certaines lignes. Ce sera le cas dès janvier sur la ligne N du Transilien, avec l'arrivée du train Région2N sur l’axe Mantes, mais aussi sur le RER A, qui recevra ses premiers trains MI2N rénovés à l'été 2022.

L'hiver prochain, le Francilien sera déployé sur l’axe Paris-Provins (fin des travaux d’électrification de la ligne) de la ligne P ainsi que sur la ligne J sur Poissy, Les Mureaux, Aubergenville et Mantes.

En parallèle, l'intégralité des trains à l'arrivée ou en partance de la gare Saint-Lazare à Paris seront remplacés par des trains Franciliens, «d'ici à la fin de l'année 2022».

Enfin, des premiers essais seront organisés au cours de l'année : ceux de la première rame automatique sur la ligne 4 (en cours d'automatisation) ou encore ceux des RER NG – «Nouvelle Génération» – et du système d'exploitation NExTEO à l'été 2022.