Omicron : une souris pourrait avoir engendré le variant

Le mystère du variant Omicron révélé ? Selon une étude menée par l'Institut de génétique et de biologie du développement, l'Académie chinoise des sciences et la Société de génétique de Chine, cette mutation du Covid-19 pourrait provenir d'un saut entre l'homme et la souris.

En plus de préoccuper la communauté scientifique de par sa forte contagion, le variant Omicron intrigue par son évolution depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Repéré en 2020 chez l'homme, il n'est réapparu que fin 2021, provoquant une cinquième vague et devenant même dominant dans de nombreux pays.

Cependant, certains mystères pourraient avoir été résolus. En effet, une étude chinoise affirmerait qu'Omicron aurait pu se développer chez certains animaux. Il aurait ainsi circulé chez les souris pendant plus d'une année.

«Nous avons suggéré une trajectoire dans laquelle l’ancêtre d’Omicron a connu un événement zoonotique inverse des humains aux souris au cours de la pandémie (très probablement mi-2020) et a accumulé des mutations chez une souris hôte pendant plus d’un an avant de revenir à l’homme à la fin de 2021», ont estimé les scientifiques.