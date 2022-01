Var : Près d’un collège, un loup sème la panique et attaque un troupeau

Non loin du collège Gustave-Roux de Hyères, situé dans le Var, un berger a constaté qu’une attaque de loup a eu lieu vendredi 7 janvier, provoquant la mort d’un de ses agneaux.

Après avoir découvert un animal blessé, deux coureurs ont alerté les propriétaires du terrain où il se trouvait, qui ont à leur tour averti le berger du troupeau. «Les blessures sont significatives. Il ne peut s’agir que d’un loup. Il a saisi l’animal au cou. Il y a des morsures franches et il a mangé le coeur», a ainsi précisé le berger, Thomas Charrier, auprès de Var-Matin. Et selon celui-ci, «le loup n’a plus peur et il se rapproche».

Un constat qui rejoint les observations données par l’agent de l’Office français et de la biodiversité (OFB), qui s’est également présenté sur les lieux. D’après lui, l’intrusion s’est faite vendredi aux alentours de 6h du matin, sur un terrain situé à une centaine de mètres du collège Gustave Roux, de la piscine de Hyères Les Palmiers et du Parc Olbius Riquier.

Et comme l’a détaillé l’éleveur, «malgré un muret, un grillage, les filets électrifiés et la présence d’un chien», le loup s’en est pris au troupeau composé d’une centaine de brebis et d’agneaux qui paissaient dans un champs, situé à environ cinquante mètres seulement d’une habitation.

Ce n'est pas la première attaque

Var-Matin rapporte «qu’une vingtaine de meutes seraient présentes dans le département du Var, avec un noyau dur dans le camp de Canjuers». Il ne s’agit donc pas de la première attaque de canidé, dont l’éleveur avait déjà enregistré d’importantes pertes dans son troupeau, en 2017.

Plus récemment, l’éleveur a rapporté deux autres incidents survenus en octobre et novembre derniers. Et malgré la présence d’un berger et d’un chien de protection, l’attaque avait eu lieu en journée et «les loups avaient tué six brebis pleines sur les deux épisodes».

Ces intrusions n’aideront certainement pas les loups à redorer la mauvaise réputation qu’ils se trainent depuis des siècles. Si comme l’explique la WWF, l’organisation qui lutte pour l’environnement et le développement durable, «le loup est en fait qu’une espèce craintive et discrète», il faut croire que son besoin de se nourrir pour survivre, comme tout être vivant, le pousse désormais à se rapprocher des espaces occupés par les humains.