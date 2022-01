Espace : la Chine confirme la présence d'eau sur la Lune, une première

Il y a deux ans, la mission Chang’e 5 a permis de faire atterrir un appareil sur la Lune afin de récupérer des échantillons rocheux. Sur place, l’analyse a permis de confirmer la présence d’eau sur le satellite de la Terre.

Tout comme les missions Apollo il y a cinquante ans, la mission chinoise Chang’e 5 visait à rapporter des échantillons de sol lunaire sur Terre. L’atterrisseur s’est posé il y a deux ans, au nord d’Oceanus Procellarum, la zone volcanique la plus jeune à la surface de la Lune. Après quelques semaines, l’appareil a rapporté près de 2 kg de roche sur Terre.

China's lunar probe, Chang’e-5 lunar lander, detects in-situ moon surface water, lending new evidence to the dryness of satellite & as investigation of lunar water reserves to the building of manned lunar stations in the next decades. pic.twitter.com/gImxtq2NeX

