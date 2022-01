Yvelines : un jeu-concours pour sensibiliser les enfants à l'importance des insectes pollinisateurs

Comme chaque année, l'association Yvelines Environnement lance un nouveau jeu-concours sur le thème des insectes pollinisateurs, à destination des jeunes enfants. Engagée depuis des années pour la protection de la nature, elle porte un projet éducatif, afin de sensibiliser ces derniers aux questions environnementales.

Se tenant pendant trois mois, ouvert depuis le 6 janvier jusqu'au 6 avril prochain, ce jeu-concours est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 15 ans, à la condition qu'ils habitent ou soient scolarisés dans le département des Yvelines.

Ils peuvent dès à présent participer en individuel, avec leur classe ou entre amis.

Toutes les écoles de la maternelle au collège, les accueils de loisirs ainsi que les foyers d'hébergement du département sont donc invités à accompagner leurs enfants dans cette démarche.

Une grille de mots à illustrer par un dessin

Et pour participer, ces derniers devront remplir la grille de mots se trouvant sur les bulletins de participation, qui leur sera envoyée par mail ou distribuée dans les écoles, les collèges et les centres de loisirs. A savoir que celle-ci est également disponible sur le site de l'association.

Après avoir complété cette grille, ils devront absolument illustrer le thème suivant : «Nos amis les insectes pollinisateurs» via un dessin et/ou une maquette de moins de 25 cm de haut. Et les règles à suivre sont strictes : seule une grille parfaitement réalisée sans faute, accompagnée d'un dessin ou un panneau, sera considérée comme recevable. Le bulletin fourni avec la grille devra également être dûment rempli.

Près d'un millier de jeunes Yvelinois participent à ce grand jeu chaque année, qui prend définitivement fin lors d'une grande remise de prix qui aura lieu cette année le 17 mai, au Palais des Congrès de Versailles (78). Là, les lauréats recevront des cadeaux tels que des livres ou des bons pour des sorties éducatives sur le thème de l'environnement.

Celles-ci pourront notamment avoir lieu dans l'un des établissements culturels partenaires de l'événement, parmi lesquels la réserve naturelle de Saint-Quentin, à la Ferme du Manet, à la Bergerie nationale de Rambouillet ou encore au Parc zoologique de Thoiry.

«Nous souhaitons responsabiliser les jeunes à leur environnement et susciter chez eux, ainsi qu'auprès de leurs enseignants et éducateurs, un travail collectif autour de ce thème», avait fait savoir Christine-Françoise Jeanneret, la présidente d'Yvelines Environnement, il y a quelques années, expliquant ainsi sa démarche qui la pousse à relancer ce jeu-concours chaque année depuis plus de trente ans.