Météo : coup de froid dans le sud et le centre de la France, où les minimales dégringolent

Les habitants du centre et du sud de la France avaient tout intérêt à revêtir bonnets, écharpes et gants, en ce matin du 16 janvier. Le froid a été particulièrement rigoureux dans la nuit de samedi à dimanche, installant des températures qui n'avaient pas été atteintes depuis une trentaine d'années à la même période.

En plaine, les minimales les plus basses ont été enregistrées à Livernon (Lot), avec -10.1°C ce matin, respectivement -9.7°C et -9.3°C à Aubusson et Guéret, dans la Creuse, ou encore -8.4°C à Saint-Etienne (Loire).

Froid rigoureux ce matin du sud-ouest au centre-Est Pour #Saint_Etienne et #Tarbes, il faut remonter aux terribles et rigoureux mois de janvier 1985 et 1987 pour retrouver un 16 janvier aussi froid en termes de températures minimales plus basses ! pic.twitter.com/ZjBlg3AhAy — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 16, 2022

Plutôt habituée à des températures clémentes, la région Paca n'est pas en reste, avec notamment -7°C et -6.3°C à Avignon et Carpentras (Vaucluse), -6.2°C à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Sans constituer de record mensuel de froid, ces températures sont remarquablement basses. D'après les informations de La Chaîne météo, il faut remonter au 16 janvier 1985 et au 16 janvier 1987 pour retrouver des minimales plus basses encore dans les villes citées, sachant qu'à l'époque la France affrontait des vagues de froid.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui mais ces températures rigoureuses s'expliquent par une arrivée d'air froid en altitude, associée au ciel dégagé de la nuit. Le rayonnement nocturne ainsi que la quasi-absence de vent sont venus s'ajouter à cette configuration, créant les conditions parfaites pour accentuer ces fortes gelées.