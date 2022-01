Comment ne pas avoir froid : voici 5 conseils efficaces qui marchent

Choix des matières, massages, alimentation…Voici les 5 conseils à suivre pour faire face au retour brutal du froid et éviter au maximum de grelotter toute la journée.

PROTÉGER CORRECTEMENT LES EXTRÉMITÉS

Maillot de corps, t-shirt, pull en laine ou polaire, tout est bon pour retenir la chaleur naturelle du corps. Mais veillez surtout à bien protéger les membres les plus exposés, à savoir les mains et les pieds.

Sous l’action du froid, les vaisseaux sanguins situés au niveau des orteils et des doigts se resserrent afin de préserver les organes vitaux. Ce phénomène est appelé la vasoconstriction. Le sang des extrémités est alors dirigé en priorité vers le cœur ou encore les poumons. C’est pourquoi quand les températures chutent, nous avons particulièrement les pieds et les mains frigorifiés.

Pour les protéger au maximum, vous pouvez porter des sous-gants thermiques ou des gants de soie, sous vos gants habituels, en laine, en en cuir, ou privilégier des moufles. Les doigts étant regroupés, ils généreront ainsi plus de chaleur.

Et pour ne pas avoir des glaçons à la place des petons, il est recommandé de bouger régulièrement ses pieds et ses chevilles, un peu comme un échauffement avant de pratiquer un sport, et d’opter pour les chaussettes en laine. En plus de garder les pieds au chaud, ses fibres ne retiennent pas l’humidité, contrairement au coton.

Enfin, n’oubliez pas de porter un bonnet car près de 30% de la chaleur corporelle s’échappe par la tête.

boire des boissons tièdes

Pour se réchauffer, on a souvent le réflexe de boire une tisane, un thé, un chocolat chaud ou une soupe très chaude. Mais c’est un mauvais réflexe.

Et pour cause, si la boisson est brûlante, la sensation de chaleur ne durera pas. Le cerveau va en effet réagir en donnant l’ordre de rééquilibrer la température interne du corps.

Celui-ci va alors transpirer, puis se refroidir automatiquement. Pour avoir chaud durablement, il vaut mieux attendre quelques minutes qu’elle refroidisse et profiter de ce laps de temps pour réchauffer ses mains en les mettant autour de la tasse.

Surveiller son alimentation

Ce ne sont ni les tartiflettes, raclettes et autres fondues qui feront gagner des degrés à votre corps.

Pour mieux lutter contre le froid, privilégiez les soupes et les recettes qui mêlent à la fois protéines et sucres lents. En digérant des protéines, la température corporelle augmente plus rapidement qu'avec des glucides ou des lipides. En effet, le corps travaille plus dur pour les digérer et augmente sa température en conséquence.

Pâtes, riz et autres féculents assureront le chauffage de votre corps sur un laps de temps plus long. Prendre des légumes, des fruits augmentera également la capacité de votre corps à se réchauffer.

Enfin, consommer des fruits secs ou des amandes est très efficace pour se réchauffer rapidement.

se masser le dos, le visage...

Il est d'autre part conseillé de se masser le bas du dos ainsi que les bras et les épaules, pendant 30 secondes à une minute. Cela va en effet stimuler la circulation sanguine et donc la production de chaleur.

À tout moment de la journée, après avoir frotté vos deux mains l’un contre l’autre pour les réchauffer, vous pouvez également frictionner en douceur votre visage, la zone la plus exposée au froid afin de préparer la peau à la baisse de la température.

Pour ce faire, tapotez simplement votre peau du bout des doigts de haut en bas, du menton, aux joues, en passant par les ailes du nez et les sourcils, puis le front. Sans oublier l’avant et l’arrière des oreilles.

Eviter les bains

De même qu’il est recommandé de ne pas chauffer trop fort votre maison, il est inutile d’exposer son corps à des températures trop extrêmes par grand froid.

En effet, passer de l’intérieur à l’extérieur peut inutilement contracter vos vaisseaux et vous ressentirez bien plus la différence de température que si vous aviez laissé votre thermostat à 18 ou 19°C généralement recommandé.

Il en est ainsi du bain. En prendre trop régulièrement fragiliserait les couches supérieures de l'épiderme et entrainerait une moindre résistance face au froid.