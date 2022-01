Le corps sans vie de Jean-Jacques Savin retrouvé dans son canot

L’aventurier de 75 ans Jean-Jacques Savin était parti traverser l’Atlantique à la rame. Son corps sans vie a été retrouvé dans son canot d'après ses proches. Un peu plus tôt, ses balises de détresse avaient été déclenchées.

Il était parti le premier janvier dernier dans cette folle traversée à la rame et avait déjà rencontré des difficultés liées à la houle et au vent. Mais jusqu’ici tout allait bien pour le girondin Jean-Jacques Savin. Pourtant, depuis la nuit de jeudi à vendredi, le septuagénaire récemment localisé au large du Portugal, ne donnait plus aucun signe de vie.

Les secours contactés

Dans un texte publié samedi sur Facebook, sur la page «Jean-Jacques Savin : traversée de l’Atlantique à la rame», Manon, sa fille, faisait part de son inquiétude.

L’équipe était notamment en contact avec le CROSS Gris-Nez (Pas-de-Calais), en charge des secours en mer des marins français. Lors des derniers contacts, Jean-Jacques Savin se trouvait au large, au nord de Madère et faisait route vers la petite île de Ponta Delgada, dans l’archipel des Açores.

Pour rappel, l’homme de 75 ans originaire d’Arès sur le bassin d’Arcachon s’était fixé le projet fou de devenir le «doyen de l’Atlantique» en traversant l’océan à la rame, à bord d’un canot de 8 mètres de long et d’1m70 de large, avec pour seul équipement 300kg de matériel, dont de la nourriture, un fusil-harpon pour pécher, un désalinisateur pour boire, sa mandoline, du Champagne, du Sauterne et du foie gras pour fêter son anniversaire en mer, le 14 janvier dernier.