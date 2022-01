Les non-fumeurs deux fois plus atteints du cancer du poumon qu’il y a 20 ans

Le cancer du poumon est en progression et de plus en plus de non-fumeurs sont atteints, ont alerté dans une étude les pneumologues français, réunis ce week-end à l'occasion de leur 26e congrès à Lille (Nord).

Si les fumeurs sont largement majoritaires parmi les patients touchés par le cancer du poumon, les non-fumeurs représentent 12 % des diagnostics, presque deux fois plus qu’il y a 20 ans, a rapporté RTL.

Outre le facteur génétique, la pollution ou encore l’amiante provoquent des cancers bronchiques. Or, ces derniers sont «longtemps sournois, asymptomatiques, pour lesquels les gens n'ont aucune plainte, a confié à la radio nationale Didier Debieuvre, chef du service de pneumologie à l’hôpital de Mulhouse. Quand ils arrivent avec des symptômes, il est souvent trop tard».

Une prise en charge rapide du patient situent les chances de survies à 5 ans à 90 % alors qu’elles chutent à 5% si des métastases se sont déjà développées dans l’organisme.