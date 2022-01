Voici la ville où se situe le radar qui flashe le plus en France

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a dévoilé le top 10 des radars qui ont le plus flashé en 2020. Au total, 13,3 millions d’excès de vitesse ont été relevés cette même année, une hausse de 3% par rapport à 2019.

Depuis la crise des gilets jaunes, de nombreux radars dégradés pendant les manifestations ont été remis en état. Conséquence : les flashs se sont faits d’autant plus nombreux, avec 82% des appareils en état de fonctionnement.

Et le «grand gagnant», parmi les radars automatiques, se situe à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Installé sur une zone dont la vitesse a été réduite de 20 km/h, il a flashé près de 170.000 fois en 2020… Un triste record tout de même inférieur de 17,4% par rapport à 2019.

Souriez, vous êtes flashés

Le radar du Bourget (Seine-Saint-Denis) a quant à lui verbalisé 130.000 fois des conducteurs en excès de vitesse sur l’autoroute A1. Il occupe la deuxième marche du podium, juste devant celui de Floirac (Gironde) et ses 126.000 flashs sur la N230.

Basé sur le nombre de photos prises par ces appareils et pas nécessairement sur les contraventions qui en ont découlé, le classement comporte également, dans le top 10, celui de l’A6b à Paris (119.000 flashs) et de l’A6a d’Arcueil (Val-de-Marne) et ses 100.000 flashs.

Suivent trois radars sur l’A10 : ceux de Janvry (presque 90.000 flashs), Briis-sous-Forges (87.000) et Massy (76.000). Enfin, figurent celui de Lille situé sur l’A25 (74.000) et de Geispolsheim (Bas-Rhin) sur l’A35 (79.000).

En France, plus de 50.000 accidents corporels sont recensés chaque année par l’ONISR.