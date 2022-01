EDF : un appel à la grève ce mercredi contre les mesures liées au prix de l'électricité

«Stop au saccage d’EDF et du service public». A l’initiative des quatre principaux syndicats du secteur énergétique, un appel à la grève pour l’ensemble des salariés du géant français a été lancé pour ce mercredi 26 janvier, afin de protester contre les récentes mesures gouvernementales.

Ce mouvement de contestation à l’échelle nationale est né après l’annonce faite il y a quelques jours par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, visant à contraindre EDF à vendre plus d’électricité et à moindre coût à ses concurrents pour limiter la hausse de la facture chez les consommateurs.

Dans les faits, l’Etat français, qui détient 84% du capital du premier producteur d’électricité en France, a forcé l’entreprise tricolore à vendre 20 térawattheures (TWh) de plus d'électricité à un tarif bon marché à ses concurrents cette année.

Cette mesure a été chiffrée à 8 milliards d’euros de perte pour le groupe français en 2022.

STOP saccage EDF et service public‼️



Avec FNME-CGT, amplifions GRÈVE RECONDUCTIBLEdes Mineurs et Énergéticiens à partir 25 janvier



Service Public de l’Énergie (renationalisation électricité et gaz)



Hausse% salaires et pensions



ON LÂCHE RIEN



Grève EDF 26 janv. pic.twitter.com/sq9ZAoXuCE — FNME (@FNMECGT) January 20, 2022

Pour protester contre cette décision, les syndicats FO, CFE-CGC, CFDT et FNME-CGT ont lancé un appel à la grève pour l’ensemble des salariés d’EDF ce mercredi.

«Il s'agit d'un leurre pour masquer une augmentation des tarifs impossible à contenir, en attendant la présidentielle. Le problème de fond, c'est le marché lui-même», a regretté Fabrice Coudour, le secrétaire fédéral de la FNME-CGT, auprès du quotidien économique Les Échos.

La privatisation du marché remise en cause

Au-delà de la demande d’augmentation des salaires et des pensions de 10% formulée par la FNME-CGT, les syndicats de l’énergie ont milité pour une renationalisation de l’ensemble du service public de l’énergie, comprenant le gaz et l’électricité.

«On voit que la dérégulation du marché de l’électricité, c’est-à-dire l’ouverture à la concurrence qu’on a voulu installer depuis les années 2000, est un échec. On observe une augmentation des tarifs de l’électricité alors qu’on avait un dispositif de fourniture d’électricité sûre, qui permettait une indépendance énergétique. C’est-à-dire qu’on n’était pas soumis aux aléas, comme on le voit aujourd’hui avec le prix du gaz et le contexte géopolitique», a expliqué Ludovic Bertin, président du syndicat CFE énergie à la centrale du Tricastin (Drôme), dans les colonnes du Dauphiné.

Cette mesure gouvernementale a relancé la suspicion de démantèlement d’EDF et la relance du «plan Hercule», très décrié et au point mort depuis 2019, visant à privatiser une grande partie des activités du géant français.