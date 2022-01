Présidentielle : Jean-Marie Le Pen veut parler «dans les prochains jours» à Marine Le Pen et Marion Maréchal

Marion Maréchal a déclaré au Parisien, jeudi 27 janvier, ne pas soutenir sa tante à la présidentielle «quel que soit le scénario». «C’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi», lui a répondu Marine Le Pen ce vendredi matin sur CNEWS. Une situation tendue qui a poussé Jean-Marie Le Pen à sortir du silence.

Peu après que Marine Le Pen a fait part de son «incompréhension politique» vis-à-vis du choix de Marion Maréchal : «si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait», a-t-elle notamment admis, Jean-Marie Le Pen a ainsi déclaré, sur Twitter, vouloir rencontrer rapidement sa fille et sa petite-fille.

«Je souhaite m'entretenir dans les prochains jours avec Marine Le Pen et Marion Maréchal. J'exprimerai ma pensée ultérieurement quand je le jugerai utile à la clarté des débats présidentiels et législatifs à venir», a-t-il écrit sur le réseau social.

Le spectre d'un ralliement à eric zemmour

Alors qu'Eric Zemmour, le candidat de Reconquête! et principal adversaire de Marine Le Pen, empile les ralliements venus du RN, tous les regards sont à présent tournés vers Marion Maréchal afin de savoir si elle ralliera à son tour, ou non, la campagne de l'ancien polémiste.

Officiellement retirée de la vie politique depuis mai 2017, l'ex-députée du Vaucluse semble en effet pourtant planer le doute sur ses intentions.

Louant le fait qu'Eric Zemmour «a fait beaucoup de progrès dans la posture, le ton, la gravité», elle dit dans le même temps ne pas avoir «envie de recréer des fractures familiales» au sein du clan Le Pen.

Mais, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen dit aussi «réfléchir» à soutenir Eric Zemmour dans sa course vers l'Elysée, quand bien même sa tante lui a rappelé qu'elle avait aussi déclaré qu'elle soutiendrait le candidat de la droite le mieux placé pour accéder au second tour.

Or «je suis incontestablement beaucoup mieux placée aujourd'hui qu'Eric Zemmour puisque je suis donnée au second tour […] et en capacité de gagner face à Emmanuel Macron», a insisté Marine Le Pen.