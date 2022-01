Grève des éboueurs à Marseille : une troisième mobilisation en 4 mois et des habitants à bout

C’est la troisième grève en quatre mois. En plein centre de la cité phocéenne, comme dans tous les quartiers de la ville, les ordures ménagères envahissent la voie publique.

«Il y en a marre, parce que quand on passe à pied ou en poussette sur les trottoirs, il n’y a plus de place et bientôt ce sont les voitures qui n'auront plus de place», déplore une riveraine au micro de CNEWS.

«Il y a plein de rats, j’en vois courir, c’est dégueulasse», abonde une autre femme interrogée par nos journalistes.

Le 18 janvier, Force Ouvrière (FO), le syndicat majoritaire, s’est lancé dans un nouveau bras de fer avec la métropole pour l’obtention d’une prime pour le travail effectué les dimanche et jours fériés.

Ramener les poubelles au syndicat décisionnaire

Il s'agit de la troisième mobilisation en quatre mois. Dans ce contexte, certains Marseillais ont décidé de manifester leur exaspération à leur manière.

«On a lancé un appel, dans le calme, à ramener nos ordures au syndicat FO. Ça suffit d’être pris en otage en permanence. On en a marre de simplement pas pouvoir marcher sur un trottoir correctement», a expliqué à CNEWS Sarah Bourgeois, créatrice du groupe Facebook «Marseille poubelle la vie».

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de Marseillais ont répondu favorablement à l’appel. Ils devraient ainsi se relayer toute la matinée de ce samedi 29 janvier, avec leurs poubelles, devant le siège de Force Ouvrière.