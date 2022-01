«Le plus dur de la vague Omicron est en train de passer», estime le professeur Gilbert Deray

Invité de Laurence Ferrari dans la matinale, le chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière Gibert Deray est revenu sur la situation sanitaire actuelle et l'impact du variant Omicron.

Pour le professeur Gilbert Deray, «on va finir par voir le bout de ce variant Omicron». Au micro de CNEWS, il a estimé que le «plus dur de la vague était en train de passer».

Le chef de service a également identifié trois zones «en pic» épidémique : «la PACA, la Corse et l'Île-de-France».

Concernant les réanimations, «les hôpitaux continuent de se remplir», a-t-il affirmé. «Ce n'est pas terminé mais pas le choix, il faut qu'ils tiennent», a-t-il ajouté. Selon lui, les priorités gouvernementales ont changé car ce n'est plus «la vie contre l'économie, c'est l'économie avant tout».

Plus de 338.000 nouveaux cas d'infection au coronavirus (en moyenne sur 7 jours) ont été enregistrés en France dimanche, selon les chiffres des autorités sanitaires, un chiffre qui baisse chaque jour légèrement depuis le milieu de semaine.

L'hypothèse de l'amorce d'une décrue semble donc se confirmer. Cependant, la stabilité est de mise dans les services de soins critiques, dont les réanimations, qui accueillent en ce moment 3.641 patients (contre 3.760 sept jours auparavant).

Les tendances en matière d'hospitalisations et de décès restent en légère hausse par rapport aux derniers jours. Selon les comptages des dernières 24 heures, 127 personnes sont mortes à l'hôpital (contre 178 samedi et 115 une semaine plus tôt).