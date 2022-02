«Face à la rue» : Jean-Marc Morandini emmène Nicolas Dupont-Aignan à Bobigny, en direct ce matin sur CNEWS

Pour ce troisième numéro de son émission «Face à la rue», Jean-Marc Morandini retourne aujourd'hui, à 10h35, en Seine-Saint-Denis, accompagné de Nicolas Dupont-Aignan.

Après la ville de Drancy (93) avec Eric Zemmour, la place de la Guillotière à Lyon (69) avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella, c'est donc au tour du candidat de Debout la France ! de s'offrir une virée en immersion, dans une ville qui connaît des problématiques de pauvreté et de tensions sociales, la ville de Bobigny (93), et plus précisément sa place du marché.

Comme le fait savoir le site officiel du présentateur, qui officie dans le Morandini Live sur CNEWS, «le ratio entre le nombre d'habitants, le nombre de crimes et délits classe la Seine Saint-Denis au 2e rang des départements les plus dangereux de France en 2021».

Le choix de cette cité du 93 n'est donc pas anodin, pour traiter de sujets qui sont au coeur du programme du candidat de droite.

Le principe de l'émission reste le même, à savoir sortir un responsable politique du confort des plateaux de télévision pour le confronter à la réalité du terrain, sans langue de bois, alors que le premier tour de l'élection présidentielle, prévue le 10 avril prochain, arrive à grands pas.

Au côté de Jean-Marc Morandini, Nicolas Dupont-Aignan, qui est actuellement crédité entre 1 et 3% d'intentions de votes dans les sondages, devrait donc se confronter aux passants, mais aussi aux commerçants, responsables d'associations ou encore élus locaux qui souhaiteraient engager le dialogue avec lui.

Un appel à rencontrer Abdel Sadi, maire communiste de la ville - dont la mairie ne souhaite pas la présence des équipes de l'émission sur place - a par ailleurs été lancé par l'animateur.

«Face à la rue avec Nicolas Dupont-Aignan», ce jeudi, 10h35, en direct sur CNEWS.